Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа как после салона, энергия как после трёх кофе: всего одна водная привычка
Бизоны в Йеллоустоне: турист пострадал из-за нарушения дистанции
Лунный календарь для садоводов: лучшие дни для посева моркови и свеклы в мае 2025
Мухи забудут дорогу к вашему дому: простой способ, который работает мгновенно
Спартак в кризисе? Губерниев обвинил игроков в трусости после проигрыша клубу Динамо
Самый необычный момент моей биографии: Шнуров рассказал о случае на своём концерте
Не тратьте деньги зря! Эти натуральные масла спасают от растяжек лучше кремов
Не дайте хакерам шанса: 5 тревожных признаков взлома веб-камеры
Лондон не спит: почему именно это кафе стало лучшим в городе

Он стал легендой в прошлом году, а теперь — начинает новую жизнь

2:25
Авто

Компактный электровнедорожник Volvo EX30, который в 2024 году стал настоящим хитом европейского авторынка, вступает в новую фазу. Производство модели официально запущено в Бельгии, на заводе в Генте — и это не просто очередной этап, а поворотный момент для всей европейской автоиндустрии.

Вольво EX30
Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вольво EX30

200 миллионов евро — и производство в самом центре Европы

Volvo вложила серьёзные средства в модернизацию производства: 200 миллионов евро пошли на автоматизацию, новые линии и запуск сборки EX30. Теперь модель выпускается в Европе, для Европы — и это логистический, экономический и имиджевый выигрыш сразу по нескольким фронтам.

Новый EX30 уже получил репутацию доступного, но продвинутого электрокара: городской формат, простой дизайн, высокая производительность и разумная цена делают его привлекательным для широкой аудитории.

Завод, который вдохнул новую жизнь в Volvo

Гентский завод Volvo, работающий с 1965 года, за последний год серьёзно преобразился: сюда пришли 350 новых сотрудников, установлены 600 роботов, появились отдельные линии для сборки дверей, батарей и модулей электропитания. Общая численность персонала превысила 6600 человек.

В 2024 году здесь было собрано более 186 тысяч автомобилей. С началом производства EX30 эти цифры, по прогнозам, вырастут ещё больше. Но главное — Гент стал не просто местом сборки, а ключевым узлом цепочки поставок Volvo.

Производим там, где продаём

"Мы производим там, где продаём. Это обеспечивает гибкость и отзывчивость" — подчеркнула глобальный менеджер по производству и логистике Volvo Франческа Гамбони.

Такой подход не только снижает затраты и время доставки, но и делает производство более устойчивым — как в экологическом, так и в социальном плане. Время, когда машины везли за тысячи километров, постепенно уходит в прошлое.

Volvo делает ставку на локализацию, электрификацию и сокращение углеродного следа — и делает это уверенно и красиво.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок
Новости спорта
Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Этого нельзя делать никогда: как вы убиваете свои полотенца при каждой стирке
Битва за выживание: белаландский хамелеон на грани исчезновения
Пересечение сплошной у обочины: где закон даёт слабину, а где штрафует без пощады
Идеальный город между Комо и Миланом — и вы о нём не слышали
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Когда не радует даже солнце: что помогает вернуть вкус к жизни
Цены на нефть падают, а добыча растёт — в чём смысл действий России и союзников
Уничтожая конкурентов: Microsoft представит доступные ноутбук и планшет с функциями AI
Ваши волосы ломаются после ухода? Возможно, вы переборщили с кератином
12 мая: 9 мучеников, победы Хемингуэйя и задержание Власова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.