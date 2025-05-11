Он стал легендой в прошлом году, а теперь — начинает новую жизнь

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Компактный электровнедорожник Volvo EX30, который в 2024 году стал настоящим хитом европейского авторынка, вступает в новую фазу. Производство модели официально запущено в Бельгии, на заводе в Генте — и это не просто очередной этап, а поворотный момент для всей европейской автоиндустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вольво EX30

200 миллионов евро — и производство в самом центре Европы

Volvo вложила серьёзные средства в модернизацию производства: 200 миллионов евро пошли на автоматизацию, новые линии и запуск сборки EX30. Теперь модель выпускается в Европе, для Европы — и это логистический, экономический и имиджевый выигрыш сразу по нескольким фронтам.

Новый EX30 уже получил репутацию доступного, но продвинутого электрокара: городской формат, простой дизайн, высокая производительность и разумная цена делают его привлекательным для широкой аудитории.

Завод, который вдохнул новую жизнь в Volvo

Гентский завод Volvo, работающий с 1965 года, за последний год серьёзно преобразился: сюда пришли 350 новых сотрудников, установлены 600 роботов, появились отдельные линии для сборки дверей, батарей и модулей электропитания. Общая численность персонала превысила 6600 человек.

В 2024 году здесь было собрано более 186 тысяч автомобилей. С началом производства EX30 эти цифры, по прогнозам, вырастут ещё больше. Но главное — Гент стал не просто местом сборки, а ключевым узлом цепочки поставок Volvo.

Производим там, где продаём

"Мы производим там, где продаём. Это обеспечивает гибкость и отзывчивость" — подчеркнула глобальный менеджер по производству и логистике Volvo Франческа Гамбони.

Такой подход не только снижает затраты и время доставки, но и делает производство более устойчивым — как в экологическом, так и в социальном плане. Время, когда машины везли за тысячи километров, постепенно уходит в прошлое.

Volvo делает ставку на локализацию, электрификацию и сокращение углеродного следа — и делает это уверенно и красиво.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

