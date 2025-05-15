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Кузовные игры: детали к китайским авто растут в цене быстрее бензина

1:57
Авто

Казалось бы, китайские авто пришли как альтернатива дорогим брендам. Но реальность такова: пока машины остаются доступными, их обслуживание стремительно выходит за рамки "бюджетного". По данным агентства НАПИ, только за апрель 2025 года оригинальные запчасти к китайским легковушкам подорожали в среднем на 2,1%. И хотя цифра вроде скромная, в некоторых категориях цены взлетели шокирующе.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Зеркало дороже iPhone

Абсолютным лидером подорожания стало… зеркало заднего вида. Его цена выросла на 19,1% за месяц и теперь составляет 59,4 тысячи рублей. На втором месте — лобовое стекло: плюс 13,3%, итоговая сумма — 58,6 тысячи. Замыкают тройку задние фонари, прибавившие 8% и достигшие отметки в 36,5 тысячи рублей.

Почему так дорого

Эксперты объясняют скачки цен не только колебаниями валют, но и логистикой. Китайские бренды сегодня доминируют на российском рынке, а спрос на оригинальные детали высок. При этом параллельный импорт работает нестабильно, сроки поставок растягиваются на недели. В итоге — цепочка удорожания, которую остановить сложно.

Бюджетная покупка — дорогой ремонт

Для владельцев китайских машин это тревожный сигнал: цена самого автомобиля может быть привлекательной, но обслуживание уже сравнимо с "премиумом". К тому же неоригинальные аналоги не всегда есть в наличии, да и по качеству они часто не выдерживают конкуренции.

Если тенденция сохранится, эксперты не исключают, что расходы на ремонт вырастут ещё сильнее уже в ближайшие месяцы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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