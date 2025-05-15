Громче, дороже, но не быстрее: почему Vesta Sport стоит 2,7 миллиона, а едет как раньше

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АвтоВАЗ готовит к запуску новую LADA Vesta Sport — и это будет самая мощная и дорогая "Веста" за всю историю модели. Производство стартует летом 2025 года на базе компании LADA Sport, а пока прототипы активно тестируют на дорогах Тольятти.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Главная интрига — цена. По информации блогера Khadm, знакомого с планами компании, новинка будет стоить около 2,7 миллиона рублей, что делает её дороже даже флагманской LADA Aura, чья минимальная цена — 2,6 млн.

Что под капотом

По технике революции не случилось. Как и в версии 2018 года, спортседан получит атмосферный мотор объёмом 1,8 литра на 145 л. с… Однако теперь он работает в паре с новой шестиступенчатой механикой китайского производства — такая же используется в серийных версиях Vesta и новой LADA Iskra.

Разгон до сотни останется прежним — около 9 секунд, максимальная скорость — до 200 км/ч. То есть, динамика не изменилась, но агрегаты обновились.

Почему такой ценник

В "АвтоВАЗе" ранее уже заявляли, что это будет самая мощная LADA в истории. При этом, несмотря на спортивный статус, характеристики двигателя официально пока не раскрывались. Остаётся надеяться, что покупатель за свои 2,7 млн получит не только стильный кузов, но и действительно переработанную подвеску, управляемость и качество сборки.

Как отметили в отрасли, спрос на такие версии — дело нишевое, но в условиях ограниченного выбора отечественные спортмодели могут найти своего покупателя. Особенно если альтернатива — подержанные иномарки с неизвестным прошлым.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

