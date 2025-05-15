До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху

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Цены на новые автомобили пугают? На вторичке всё ещё можно найти достойную машину до 600 000 рублей — проверенную временем, не слишком возрастную и не разваливающуюся на ходу. Дилерский холдинг "Рольф" составил список таких моделей. Сюрпризов почти нет — здесь старые добрые проверенные рабочие лошадки.

Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra J

Топ-3 народных любимцев

Ford Focus (2007-2011) — уверенно держит первое место. Надёжен, понятен, ликвиден. Средняя цена — 499 000 ₽. Hyundai Getz (2005-2011) — компактный городской "трудяга" за 448 000 ₽. Opel Astra (2006-2014) — просторный, практичный, с "европейской душой". Средняя цена — 464 000 ₽.

Кто ещё попал в десятку

Citroen C4 (2010-2016) — за 559 000 ₽. Удобный, но не самый ликвидный. Renault Sandero (2009-2014) — простой и живучий, 438 000 ₽. Peugeot 308 (2011-2015) — французский комфорт за 554 000 ₽. Chevrolet Aveo (2011-2020) — универсальный городской вариант, 553 000 ₽. Mazda 3 (2006-2009) — резвая и надёжная, 476 000 ₽. Mitsubishi Lancer (2005-2010) — до сих пор популярен, 408 000 ₽. Volkswagen Passat (2005-2010) — строгий, вместительный, 481 000 ₽.

Выбор — на любой вкус: от манёвренного "малыша" до семейного седана. Главное — подходить к покупке с головой: даже лучшие модели требуют грамотной диагностики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

