Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит
Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья
Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем
Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём
Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины
Как найти гнездо мух в доме и вовремя остановить их размножение: все скрытые места под вашим носом
Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя
Пусть муж расстроится, зато сад будет спасён: сегодня пиво работает против слизней
Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок

До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху

2:13
Авто

Цены на новые автомобили пугают? На вторичке всё ещё можно найти достойную машину до 600 000 рублей — проверенную временем, не слишком возрастную и не разваливающуюся на ходу. Дилерский холдинг "Рольф" составил список таких моделей. Сюрпризов почти нет — здесь старые добрые проверенные рабочие лошадки.

Opel Astra J
Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Opel Astra J

Топ-3 народных любимцев

  1. Ford Focus (2007-2011) — уверенно держит первое место. Надёжен, понятен, ликвиден. Средняя цена — 499 000 ₽.

  2. Hyundai Getz (2005-2011) — компактный городской "трудяга" за 448 000 ₽.

  3. Opel Astra (2006-2014) — просторный, практичный, с "европейской душой". Средняя цена — 464 000 ₽.

Кто ещё попал в десятку

  1. Citroen C4 (2010-2016) — за 559 000 ₽. Удобный, но не самый ликвидный.

  2. Renault Sandero (2009-2014) — простой и живучий, 438 000 ₽.

  3. Peugeot 308 (2011-2015) — французский комфорт за 554 000 ₽.

  4. Chevrolet Aveo (2011-2020) — универсальный городской вариант, 553 000 ₽.

  5. Mazda 3 (2006-2009) — резвая и надёжная, 476 000 ₽.

  6. Mitsubishi Lancer (2005-2010) — до сих пор популярен, 408 000 ₽.

  7. Volkswagen Passat (2005-2010) — строгий, вместительный, 481 000 ₽.

Выбор — на любой вкус: от манёвренного "малыша" до семейного седана. Главное — подходить к покупке с головой: даже лучшие модели требуют грамотной диагностики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит
Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья
Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем
Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём
Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины
Как найти гнездо мух в доме и вовремя остановить их размножение: все скрытые места под вашим носом
Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя
Пусть муж расстроится, зато сад будет спасён: сегодня пиво работает против слизней
Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок
До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.