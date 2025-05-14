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Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две

1:39
Авто

Весна для "АвтоВАЗа" выдалась щедрой. В мае 2025 года автомобили LADA можно купить с беспрецедентными скидками — сразу несколько программ снижения цены заработали одновременно: государственные субсидии, предложения от дилеров и выгодные условия от самого производителя.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Кому полагаются максимальные скидки

Самую весомую поддержку получают медики, учителя, военные и их семьи. Им доступны льготы до 20% от рекомендованной стоимости автомобиля — это сотни тысяч рублей реальной экономии.

Сколько можно сэкономить

  • LADA Vesta — скидка до 501 000 рублей, кредит от 9 000 рублей/мес

  • Granta — экономия до 348 000 рублей, кредит от 7 000 рублей/мес

  • Niva Legend — скидка до 50 000 рублей по trade-in

  • Niva Travel — до 100 000 рублей экономии и комфортный кредит

  • LADA Largus (в том числе CNG) — лизинг-скидки до 550 000 рублей

Суммы зависят от модели, комплектации, формы покупки (кредит, trade-in, лизинг) и региона.

А что с лизингом

Выгоды при покупке LADA по лизингу достигают от 30 до 550 тысяч рублей. Особенно "вкусные" условия — на Largus: как пассажирский, так и грузовой, включая версии на природном газе.

Пока неизвестно, как долго продлятся такие предложения, но май стал лучшим моментом для покупки нового автомобиля LADA за последние годы.

Уточнения

LADA ("Ла́да") — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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