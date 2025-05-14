Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две

Весна для "АвтоВАЗа" выдалась щедрой. В мае 2025 года автомобили LADA можно купить с беспрецедентными скидками — сразу несколько программ снижения цены заработали одновременно: государственные субсидии, предложения от дилеров и выгодные условия от самого производителя.
Самую весомую поддержку получают медики, учителя, военные и их семьи. Им доступны льготы до 20% от рекомендованной стоимости автомобиля — это сотни тысяч рублей реальной экономии.
LADA Vesta — скидка до 501 000 рублей, кредит от 9 000 рублей/мес
Granta — экономия до 348 000 рублей, кредит от 7 000 рублей/мес
Niva Legend — скидка до 50 000 рублей по trade-in
Niva Travel — до 100 000 рублей экономии и комфортный кредит
LADA Largus (в том числе CNG) — лизинг-скидки до 550 000 рублей
Суммы зависят от модели, комплектации, формы покупки (кредит, trade-in, лизинг) и региона.
Выгоды при покупке LADA по лизингу достигают от 30 до 550 тысяч рублей. Особенно "вкусные" условия — на Largus: как пассажирский, так и грузовой, включая версии на природном газе.
Пока неизвестно, как долго продлятся такие предложения, но май стал лучшим моментом для покупки нового автомобиля LADA за последние годы.
LADA ("Ла́да") — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ".
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