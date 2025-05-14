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Нарушил или не успел? Когда завершение обгона через сплошную можно оспорить

1:40
Авто

Ситуация знакома многим: начал обгон по правилам, а вернуться на свою полосу уже приходится через сплошную. Нарушение? Да. Но не всё так однозначно.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Обгон — это не просто "объехал и поехал"

По ПДД, обгон — это смена полосы с выездом на встречку и возврат обратно. Причём — строго слева. Объезд справа — это уже опережение, и к нему применяются другие нормы.

Главный риск — пересечь сплошную при возвращении, особенно если водитель не успел завершить манёвр до её начала. И да, это нарушение, даже если вы начали всё по правилам.

Что говорит закон

Часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ однозначна:

  • штраф до 7500 рублей

  • или лишение прав до полугода

При этом инспектор не принимает решение о лишении — это уже прерогатива суда. Но протокол он оформит.

А если не успел

Здесь всё зависит от обстановки и "досье" водителя. Часто инспекторы смотрят на ситуацию: была ли угроза, хватало ли дистанции, не подрезали ли вы кого-то. Иногда нарушителя не штрафуют, особенно если разметка сделана с ошибками.

Разметка тоже может нарушать

По ГОСТу, перед сплошной обязательно должна идти удлинённая прерывистая линия:

  • от 50 метров в городе

  • и от 100 за его пределами

Если её нет — это формальный повод для обжалования штрафа. Также можно сослаться на плохую видимость разметки или предоставить видео с регистратора, подтверждающее, что вы не собирались нарушать.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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