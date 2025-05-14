Аккумулятор умирает ночью? Вот где прячется коварный пожиратель тока

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Прошло 5-10 лет с начала эксплуатации — и машина внезапно начинает преподносить сюрпризы. Не заводится, садится аккумулятор, электроника ведёт себя странно. Во многих случаях причина банальна: ток уходит даже когда машина стоит. Хорошая новость — найти утечку можно и без сервиса.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

С чего начать

По словам менеджера одного из СТО, чаще всего виновато допоборудование: мультимедиа, сигнализация, усилители, установленные кое-как. Или просто батарея не справляется с нагрузкой. Иногда достаточно заменить АКБ на более мощную.

Как проверить самому

Берём мультиметр, включаем режим измерения постоянного тока.

Один щуп — на плюсовую клемму, второй — на провод.

Если прибор показывает более 0,1 А — в машине есть утечка.

Дальше — поочерёдно вынимаем предохранители и смотрим, когда ток резко упадёт. Нашли виновника — теперь разбираемся, что это за устройство.

Что делать дальше

Если виновато аудиооборудование — лучше переустановить правильно.

Если сигнализация — может потребоваться полная переустановка.

А если причина — старые или повреждённые провода, то ситуация серьёзнее.

Иногда проводка "уставшая" от времени: изоляция повреждена, контакты оголены — и ток уходит, а заодно может случиться короткое замыкание или даже пожар.

Когда стоит менять всё сразу

Если машина остаётся у вас надолго — лучше заменить весь проводной жгут. Да, это дороже и дольше, но гораздо надёжнее, чем ждать нового сюрприза через месяц.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

