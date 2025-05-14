Аккумулятор умирает ночью? Вот где прячется коварный пожиратель тока

Прошло 5-10 лет с начала эксплуатации — и машина внезапно начинает преподносить сюрпризы. Не заводится, садится аккумулятор, электроника ведёт себя странно. Во многих случаях причина банальна: ток уходит даже когда машина стоит. Хорошая новость — найти утечку можно и без сервиса.
По словам менеджера одного из СТО, чаще всего виновато допоборудование: мультимедиа, сигнализация, усилители, установленные кое-как. Или просто батарея не справляется с нагрузкой. Иногда достаточно заменить АКБ на более мощную.
Берём мультиметр, включаем режим измерения постоянного тока.
Один щуп — на плюсовую клемму, второй — на провод.
Если прибор показывает более 0,1 А — в машине есть утечка.
Дальше — поочерёдно вынимаем предохранители и смотрим, когда ток резко упадёт. Нашли виновника — теперь разбираемся, что это за устройство.
Если виновато аудиооборудование — лучше переустановить правильно.
Если сигнализация — может потребоваться полная переустановка.
А если причина — старые или повреждённые провода, то ситуация серьёзнее.
Иногда проводка "уставшая" от времени: изоляция повреждена, контакты оголены — и ток уходит, а заодно может случиться короткое замыкание или даже пожар.
Если машина остаётся у вас надолго — лучше заменить весь проводной жгут. Да, это дороже и дольше, но гораздо надёжнее, чем ждать нового сюрприза через месяц.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.