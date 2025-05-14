В темноте как на ладони: за что ГАИ чаще всего штрафует после захода солнца

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Многие водители стараются избегать поездок в тёмное время суток — и не зря. Видимость падает, а вероятность получить штраф или попасть в ДТП растёт. Представитель ГАИ рассказал, за какие нарушения чаще всего наказывают ночью — и большинство из них вполне можно избежать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный сигнал светофора

Не включил фары? Придётся заплатить

Самое частое нарушение — отсутствие включённого ближнего света фар при недостаточной видимости. Это не только опасно, но и незаконно. Даже если дорога хорошо освещена (что часто бывает в городе), фары всё равно обязаны быть включены. Иначе — штраф 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

И да, грязные фары — это тоже нарушение. Камера может не "увидеть" свет, а инспектор — выдать штраф. Фары должны быть не только включены, но и чистыми.

Дальний свет в городе — табу

Ещё одна частая ошибка — использование дальнего света в населённых пунктах, особенно если рядом есть встречный поток. Это может ослепить других водителей, а за это — всё те же 500 рублей.

Номер подсветить не забыл

Даже такая, казалось бы, мелочь как перегоревшая лампочка подсветки номерного знака может привести к штрафу. Согласно статье 12.5 КоАП, это нарушение тоже стоит 500 рублей.

Ночью патрульные особенно тщательно следят за состоянием оптики — и номерной фонарь не исключение.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

