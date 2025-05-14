Паркуюсь тут всегда: как занять место под окнами и не схлопотать от соседей и ГАИ

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Во дворах многоквартирных домов парковка давно превратилась в битву: от словесных перепалок — до проколотых шин и вызова полиции. Машин становится больше, а мест нет. Поэтому одни "бронируют" кусок асфальта конусами, другие ставят прицеп — лишь бы никто не занял. Но у закона на всё это своё мнение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Почему "самозахват" — плохая идея

Если вы самовольно выставили заграждение или даже залили асфальт — это не ваше место. Согласно статье 19.1 КоАП РФ, это самоуправство. А придомовая территория — общее имущество всех жильцов. Даже если поставлен шлагбаум, никто не вправе ограничивать доступ другим собственникам.

Соседи могут пожаловаться участковому или в управляющую компанию, и те обязаны отреагировать: провести проверку, выписать предписание, а при необходимости — убрать преграды.

Как сделать всё по закону

Хочется гарантированного места? Решение есть — и оно вполне законное, хоть и не быстрое:

Проведите общее собрание — нужно согласие 2/3 собственников. Разработайте схему парковки — учтите существующие коммуникации и нормы. Согласуйте проект с властями и коммунальщиками. Выберите подрядчика и приступайте к организации стоянки — вплоть до установки шлагбаума.

Такие проекты уже успешно реализуются: после сноса "ракушек" во дворах появляются аккуратные площадки с разметкой и правилами. Главное — действовать не в одиночку, а с поддержкой соседей и по закону.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

