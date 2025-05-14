Не Bentley и даже не BMW: что россияне реально берут в кредит — список лидеров

Платформа "Авито Авто" проанализировала заявки на автокредиты за первый квартал 2025 года — и первое место безоговорочно заняла Lada. Почти каждый восьмой потенциальный заемщик (12,1% заявок) планировал купить именно отечественный автомобиль.
В лидерах — Lada Granta, на неё пришлось 3,7% всех заявок. Второе место — у давно снятой с производства, но до сих пор востребованной Lada Priora (2,7%). Далее идут:
Hyundai Solaris — 2,6%
Kia Rio — 2,3%
Toyota Camry — 2,1%
На подъеме — Lada Vesta: интерес к ней вырос на 66,3% по сравнению с концом 2024 года.
Средняя сумма кредита в начале 2025 года составила 1 009 000 рублей. Это немного, но вполне достаточно, чтобы присмотреться к Granta, Vesta или подержанному корейцу.
После Lada, на втором месте по популярности — Kia (8%), затем Hyundai (7,4%), Toyota (6,7%) и Volkswagen (6%).
Интересный всплеск показал Mercedes-Benz: число заявок выросло в полтора раза. Видимо, кто-то всё же берёт в долг не только на "Гранту", но и на "мечту".
Цены, кстати, тоже пошли вниз. В начале мая сразу пять брендов снизили стоимость своих авто — Chery, Exeed, Livan, SWM и КамАЗ. Последний и вовсе удивил: Компас 5 в некоторых версиях подешевел на 860 тысяч рублей.
Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение или вернуть ресурсы в будущем.
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