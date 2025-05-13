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Дешево, но не стыдно: эти иномарки неожиданно стали хитами весны

1:54
Авто

В России снова пересчитали цены на новые иномарки — и вот кто оказался в лидерах бюджетного сегмента. В своём Telegram-канале глава "Автостата" Сергей Целиков опубликовал десятку самых доступных иномарок по итогам первого квартала 2025 года.

Changan Alsvin
Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan Alsvin

Кто на вершине

На первых строчках — китайские седаны Changan Alsvin и BAIC U5 Plus, оба с одинаковой средневзвешенной ценой — 1,84 млн рублей.

Третье место занял семиместный кроссовер SWM G05 Pro, который в среднем стоил от 2,09 млн рублей, а в апреле внезапно подешевел: базовая комплектация упала в цене на 122 тыс. рублей, топовая — на 78 тыс.

Дальше в списке

  • BAIC X7 — 2,09 млн ₽

  • SWM G01 — 2,1 млн ₽

  • Kaiyi E5 — 2,13 млн ₽

  • Omoda S5 — 2,15 млн ₽

  • Chery Tiggo 4 Pro — 2,15 млн ₽

  • JAC J7 — 2,18 млн ₽

  • Solaris HS — 2,21 млн ₽

Что происходит с ценами

Апрель стал рекордным по снижению цен на новые легковушки за последние годы. Сразу семь автопроизводителей пошли навстречу покупателям: среди них — Chery, BAIC, Dongfeng, SWM, Livan и другие. Повысил прайс только один бренд.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, в ближайшее время ждать дальнейших скидок уже вряд ли стоит: март-апрель был исключением на фоне общего тренда. Так что для тех, кто хочет взять иномарку по минимальной цене — самое время присмотреться.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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