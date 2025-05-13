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Незаметный, но решающий: это место для видеорегистратора считают единственно правильным

1:33
Авто

Сегодня видеорегистратор — почти такой же обязательный элемент, как ремень безопасности. Он помогает разобраться в спорных ситуациях на дороге, защитить от "подстав" и доказать свою правоту. Но мало просто купить устройство — важно установить его правильно, иначе оно может обернуться проблемой.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Представитель ГАИ рассказал, где должен стоять видеорегистратор, чтобы он не мешал, не нарушал ПДД и не стоил штрафа.

Что запрещено

С 2023 года действует правило: на лобовом стекле не должно быть ничего, что ограничивает обзор водителю. Это касается держателей, навигаторов и, конечно, видеорегистраторов. За нарушение — штраф 500 рублей.

Где ставить правильно

Идеальное место — сзади или сбоку от зеркала заднего вида. Такая установка обеспечивает хороший угол обзора, не перекрывает важные зоны и не мешает при езде. Главное — не цеплять регистратор посреди стекла "на уровне глаз".

А что с проводами

Кабель — ещё одна потенциальная ловушка. Он не должен свисать перед глазами или болтаться возле рычага передач. Лучше аккуратно проложить его по обшивке, чтобы он не отвлекал и не мешал управлению.

Почему это важно

Регистратор должен снимать всю переднюю часть автомобиля, включая края капота. Только тогда он действительно поможет в конфликтной ситуации. А если висит как попало — не только мешает, но и толку от него ноль.

Уточнения

Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона, также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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