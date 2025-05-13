Незаметный, но решающий: это место для видеорегистратора считают единственно правильным

Сегодня видеорегистратор — почти такой же обязательный элемент, как ремень безопасности. Он помогает разобраться в спорных ситуациях на дороге, защитить от "подстав" и доказать свою правоту. Но мало просто купить устройство — важно установить его правильно, иначе оно может обернуться проблемой.
Представитель ГАИ рассказал, где должен стоять видеорегистратор, чтобы он не мешал, не нарушал ПДД и не стоил штрафа.
С 2023 года действует правило: на лобовом стекле не должно быть ничего, что ограничивает обзор водителю. Это касается держателей, навигаторов и, конечно, видеорегистраторов. За нарушение — штраф 500 рублей.
Идеальное место — сзади или сбоку от зеркала заднего вида. Такая установка обеспечивает хороший угол обзора, не перекрывает важные зоны и не мешает при езде. Главное — не цеплять регистратор посреди стекла "на уровне глаз".
Кабель — ещё одна потенциальная ловушка. Он не должен свисать перед глазами или болтаться возле рычага передач. Лучше аккуратно проложить его по обшивке, чтобы он не отвлекал и не мешал управлению.
Регистратор должен снимать всю переднюю часть автомобиля, включая края капота. Только тогда он действительно поможет в конфликтной ситуации. А если висит как попало — не только мешает, но и толку от него ноль.
Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона, также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.