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Пока все смотрели на китайцев, в ТОП продаж залетел белорус — и уверенно осел в нём

Авто

На российском авторынке — неожиданный поворот. Впервые в истории в пятёрку самых популярных машин недели попал белорусский кроссовер Belgee X50. По данным "Автостат", с 14 по 20 апреля 2025 года дилеры реализовали 741 экземпляр этой модели, что позволило ей занять четвёртое место в рейтинге продаж.

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Как распределились позиции

  • LADA Granta — 2460 проданных авто
  • LADA Vesta — 1310 машин
  • Haval Jolion — 1117 автомобилей
  • Belgee X50 — 741 экземпляр
  • Chery Tiggo 7 Pro Max — 721 шт.

Всего за неделю в России продано 19,6 тыс. новых легковушек, что на 17% меньше, чем неделей ранее, и на 30% ниже, чем в аналогичный период 2024 года.

Что за зверь этот X50

Belgee X50 — это компактный городской кроссовер, который комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатым роботом с "мокрым" сцеплением. Модель предлагается в трёх вариантах — Active, Style и Prestige, с ценами от 2 479 990 до 2 690 190 рублей.

На фоне дефицита доступных и одновременно "свежих" иномарок, модель явно попала в нужную струю. Просторный, с хорошей начинкой и по вменяемой цене — не удивительно, что спрос начал расти.

Кстати, старший брат X70 тоже не ушёл в тень — хоть цена и не изменилась, покупателям теперь предлагают выгоду до 100 тысяч рублей при покупке версий 2025 года.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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