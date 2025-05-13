Пока все смотрели на китайцев, в ТОП продаж залетел белорус — и уверенно осел в нём

На российском авторынке — неожиданный поворот. Впервые в истории в пятёрку самых популярных машин недели попал белорусский кроссовер Belgee X50. По данным "Автостат", с 14 по 20 апреля 2025 года дилеры реализовали 741 экземпляр этой модели, что позволило ей занять четвёртое место в рейтинге продаж.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Как распределились позиции

LADA Granta — 2460 проданных авто

LADA Vesta — 1310 машин

Haval Jolion — 1117 автомобилей

Belgee X50 — 741 экземпляр

Chery Tiggo 7 Pro Max — 721 шт.

Всего за неделю в России продано 19,6 тыс. новых легковушек, что на 17% меньше, чем неделей ранее, и на 30% ниже, чем в аналогичный период 2024 года.

Что за зверь этот X50

Belgee X50 — это компактный городской кроссовер, который комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатым роботом с "мокрым" сцеплением. Модель предлагается в трёх вариантах — Active, Style и Prestige, с ценами от 2 479 990 до 2 690 190 рублей.

На фоне дефицита доступных и одновременно "свежих" иномарок, модель явно попала в нужную струю. Просторный, с хорошей начинкой и по вменяемой цене — не удивительно, что спрос начал расти.

Кстати, старший брат X70 тоже не ушёл в тень — хоть цена и не изменилась, покупателям теперь предлагают выгоду до 100 тысяч рублей при покупке версий 2025 года.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

