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У машины сушняк — и она не шутит: три причины, почему расход топлива скакнул вверх

1:34
Авто

При нынешних ценах на топливо — за 60 рублей за литр — каждый дополнительный литр «в трубу» ощущается как удар по кошельку. Особенно раздражает, когда автомобиль внезапно начинает расходовать больше, хотя условия поездок те же.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

И не всегда для этого нужно ехать в сервис.

Топливо не виновато

Конечно, первое, что стоит проверить — это стиль вождения. Частые резкие старты, «придавил педаль» на эмоциях — всё это поднимает расход. Но если вы ездите спокойно, а бак всё равно тает — значит, пора заглянуть под капот.

Система зажигания под подозрением

Одна из самых частых причин перерасхода — сбои в системе зажигания. Даже одна неисправная свеча или катушка может добавить +1,5–2 литра к обычному расходу. Проверка простая:

  • Выкрутите свечи — нагар и потемневшие электроды скажут о перебоях;

  • Оцените наличие искры при прокрутке стартера;

  • Если искра слабая — замените свечу или поменяйте катушки местами для проверки.

А может, дело в грязи

Контакты катушек тоже страдают — не от времени, а от пыли и грязи. Многие просто забывают протирать моторный отсек. А ведь загрязнённые контакты = плохая искра = повышенный расход.

Не паниковать — просто проверить

Хорошая новость: большинство этих проверок можно сделать своими руками. И если устранить причину сразу, можно сэкономить немалую сумму за месяц.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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