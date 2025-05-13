У машины сушняк — и она не шутит: три причины, почему расход топлива скакнул вверх

При нынешних ценах на топливо — за 60 рублей за литр — каждый дополнительный литр «в трубу» ощущается как удар по кошельку. Особенно раздражает, когда автомобиль внезапно начинает расходовать больше, хотя условия поездок те же.
И не всегда для этого нужно ехать в сервис.
Конечно, первое, что стоит проверить — это стиль вождения. Частые резкие старты, «придавил педаль» на эмоциях — всё это поднимает расход. Но если вы ездите спокойно, а бак всё равно тает — значит, пора заглянуть под капот.
Одна из самых частых причин перерасхода — сбои в системе зажигания. Даже одна неисправная свеча или катушка может добавить +1,5–2 литра к обычному расходу. Проверка простая:
Выкрутите свечи — нагар и потемневшие электроды скажут о перебоях;
Оцените наличие искры при прокрутке стартера;
Если искра слабая — замените свечу или поменяйте катушки местами для проверки.
Контакты катушек тоже страдают — не от времени, а от пыли и грязи. Многие просто забывают протирать моторный отсек. А ведь загрязнённые контакты = плохая искра = повышенный расход.
Хорошая новость: большинство этих проверок можно сделать своими руками. И если устранить причину сразу, можно сэкономить немалую сумму за месяц.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.