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Три ошибки, которые превращают даже новый аккумулятор в бесполезную коробку

1:39
Авто

Аккумулятор — один из самых надёжных элементов в машине… пока водитель сам не начнёт ему вредить. Причём часто это происходит из-за вполне привычных действий, которые кажутся безобидными.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Привычка №1: "Я только на минутку"

Знакомо? Оставить габариты или фары, пока сбегал в магазин или открыл ворота. Особенно зимой — на морозе даже пара лишних минут с включённым светом превращается в ускоренную разрядку.

Привычка №2: слушать музыку "на заглушке"

Сидите в авто с выключенным двигателем, но включённой магнитолой? Добавьте сюда зарядку телефона или подсветку — и вот уже аккумулятор теряет силы. Даже 20 минут в день хватит, чтобы за неделю разрядиться "в ноль".

Привычка №3: только короткие поездки

Дом-магазин-дом — и снова заглушили мотор. Такая езда не даёт генератору шанса восстановить заряд. Постоянный недозаряд ведёт к сульфатации пластин — и вскоре батарея теряет ёмкость навсегда. И ещё одна мелочь, которую все забывают

Грязные или окисленные клеммы — враги тока. Из-за сопротивления аккумулятор тратит лишнюю энергию и быстро выходит из строя. А ведь почистить контакты можно за пару минут: смесь соды с водой или готовое средство — и готово.

Что делать, чтобы не попасть на новый аккумулятор

  • Перед выходом отключайте всё лишнее

  • Раз в неделю устраивайте поездку на 20-30 минут

  • Чистите клеммы хотя бы раз в месяц

Всё просто — но спасает от утреннего "клика и тишины" в самый неподходящий момент.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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