Три ошибки, которые превращают даже новый аккумулятор в бесполезную коробку

Аккумулятор — один из самых надёжных элементов в машине… пока водитель сам не начнёт ему вредить. Причём часто это происходит из-за вполне привычных действий, которые кажутся безобидными.
Знакомо? Оставить габариты или фары, пока сбегал в магазин или открыл ворота. Особенно зимой — на морозе даже пара лишних минут с включённым светом превращается в ускоренную разрядку.
Сидите в авто с выключенным двигателем, но включённой магнитолой? Добавьте сюда зарядку телефона или подсветку — и вот уже аккумулятор теряет силы. Даже 20 минут в день хватит, чтобы за неделю разрядиться "в ноль".
Дом-магазин-дом — и снова заглушили мотор. Такая езда не даёт генератору шанса восстановить заряд. Постоянный недозаряд ведёт к сульфатации пластин — и вскоре батарея теряет ёмкость навсегда. И ещё одна мелочь, которую все забывают
Грязные или окисленные клеммы — враги тока. Из-за сопротивления аккумулятор тратит лишнюю энергию и быстро выходит из строя. А ведь почистить контакты можно за пару минут: смесь соды с водой или готовое средство — и готово.
Перед выходом отключайте всё лишнее
Раз в неделю устраивайте поездку на 20-30 минут
Чистите клеммы хотя бы раз в месяц
Всё просто — но спасает от утреннего "клика и тишины" в самый неподходящий момент.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.