Когда встречка лупит дальним: 5 приёмов, которые спасают зрение и нервы

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Ночные поездки — всегда повышенный риск. Один из самых раздражающих и опасных моментов — когда ослепляют фарами: встречные водители забыли выключить дальний, сзади летит кто-то с "люстрой", а вы теряете видимость буквально на пару секунд, но этого вполне достаточно для беды.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Представитель ГАИ напомнил несколько простых, но действенных способов избежать аварии и сохранить зрение в критические секунды.

Что делать, если слепит встречка

Моргните дальним. Часто это срабатывает — водитель напротив просто забыл выключить дальний свет.

Смотрите на обочину справа. Это помогает удержать направление и не "ловить" прямой свет.

Прикройте один глаз. Это даст возможность быстрее восстановить зрение после яркой вспышки.

Если ослепляют сзади

Включите ночной режим на салонном зеркале (если есть) или измените его угол.

Поможет шторка на заднее стекло или лёгкая тонировка (разрешённая законом).

Другие лайфхаки

Жёлтые поляризационные очки действительно работают — главное, чтобы были качественными.

Накладка на козырёк фильтрует свет от фар, особенно на трассе.

Чистое лобовое стекло — уже половина успеха. Блики часто усиливаются из-за грязи и мелких царапин.

Даже простые действия вроде регулировки зеркала могут серьёзно снизить дискомфорт. Ночные поездки — не повод для страха, если вы вооружены правильными привычками.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

