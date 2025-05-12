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Когда встречка лупит дальним: 5 приёмов, которые спасают зрение и нервы

1:35
Авто

Ночные поездки — всегда повышенный риск. Один из самых раздражающих и опасных моментов — когда ослепляют фарами: встречные водители забыли выключить дальний, сзади летит кто-то с "люстрой", а вы теряете видимость буквально на пару секунд, но этого вполне достаточно для беды.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Представитель ГАИ напомнил несколько простых, но действенных способов избежать аварии и сохранить зрение в критические секунды.

Что делать, если слепит встречка

  • Моргните дальним. Часто это срабатывает — водитель напротив просто забыл выключить дальний свет.
  • Смотрите на обочину справа. Это помогает удержать направление и не "ловить" прямой свет.
  • Прикройте один глаз. Это даст возможность быстрее восстановить зрение после яркой вспышки.

Если ослепляют сзади

  • Включите ночной режим на салонном зеркале (если есть) или измените его угол.
  • Поможет шторка на заднее стекло или лёгкая тонировка (разрешённая законом).

Другие лайфхаки

  • Жёлтые поляризационные очки действительно работают — главное, чтобы были качественными.
  • Накладка на козырёк фильтрует свет от фар, особенно на трассе.
  • Чистое лобовое стекло — уже половина успеха. Блики часто усиливаются из-за грязи и мелких царапин.

Даже простые действия вроде регулировки зеркала могут серьёзно снизить дискомфорт. Ночные поездки — не повод для страха, если вы вооружены правильными привычками.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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