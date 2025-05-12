Блестят, но не берут: иномарки в автосалонах пылятся, а старенькие японки летят из Владивостока

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1:52
Авто

Российский авторынок снова пошёл на спад — и на этот раз особенно заметно просели продажи новых иномарок. По данным Минпромторга, в апреле 2025 года их купили на 40% меньше, чем в тот же период год назад — всего 51,5 тысячи штук. Для сравнения, отечественных моделей продали 65,2 тысячи, что на 12% меньше по сравнению с апрелем 2024-го.

Автовоз
Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автовоз

Общая картина не радужная: всего продано 101,4 тысячи новых легковушек. Это минус 28% к марту и минус 25% к апрелю прошлого года.

Что происходит

Падение спроса на иномарки объясняют ростом цен, ограниченной доступностью популярных моделей и перегретым спросом в 2023 году. Но есть и другой тренд: всё больше россиян ищут подержанные авто — как в России, так и за рубежом.

Б/у рулит

Аналитики подсчитали: в марте в страну ввезли 29,9 тысячи машин с пробегом — и это больше, чем новых (23,8 тыс. шт.). Очевидно, что "вторичка" становится реальной альтернативой новым иномаркам.

Переходим на доставку

На этом фоне вырос спрос на перегон и логистику. Весной 2025 года услуги по перегону авто из-за границы подскочили на 22%, а автовозы внутри страны — на 13%. Люди покупают там, где дешевле, и везут оттуда, где доступно.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится: иномарки будут терять позиции, а "серый" рынок и внутренняя логистика — расти.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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