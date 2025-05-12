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Каждую каплю — под контроль: автохимия уходит в маркировку, и назад пути нет

1:47
Авто

С 1 декабря 2025 года в России окончательно запрещается продажа автохимии без цифровой маркировки. Под удар попадают все "безымянные" техжидкости: от моторных масел до тормозных жидкостей. Без специального кода от системы "Честный знак" — неважно, старые запасы это или новая партия — продавать такую продукцию будет нельзя вообще.

автохимия
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автохимия

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Автопоток".

Что уже происходит

Система цифровой маркировки начала работать с 1 марта 2025 года. Сейчас производители и импортеры обязаны зарегистрироваться, заказать уникальные коды и наносить их на каждый товар — всё это через платформу "Честный знак".

С 1 сентября маркировка станет обязательной для всей новой продукции, поступающей в оборот. Но на этом всё не закончится.

Остались старые канистры на складе? Придётся клеить метки

Не успел распродать запасы? Готовься к допработе. С декабря без цифрового кода даже остатки на полках — под запретом. Причём это касается всех: и гипермаркетов, и автомагазинов "у дома".

А с апреля 2026 — полный контроль

С весны следующего года система станет ещё строже. Любая продажа — даже в рознице — должна будет фиксироваться и передаваться в "Честный знак". Каждый литр масла или охлаждайки попадёт под контроль — от завода до кассы.

По словам властей, это необходимо, чтобы победить контрафакт. А для бизнеса это станет настоящим стресс-тестом: нужно будет выстроить полностью прозрачную, цифризованную цепочку поставок.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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