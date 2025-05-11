Новый нос, новые глаза, старое имя: каким может стать Highlander в 2026 году

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Пока Toyota стремится догнать GM по продажам в США, энтузиасты опережают саму компанию в другой гонке — дизайнерской. Один из самых узнаваемых семейных кроссоверов мира — Toyota Highlander — получил масштабное обновление… в компьютерной графике.

Фото: Toyota is licensed under Free More info Toyota Grand Highlander

Команда YouTube-канала AutoYa представила своё видение Highlander 2026 года. Это неофициальный рендер, но он уже успел всколыхнуть поклонников марки. По словам авторов, модель четвёртого поколения (выпускается с 2019 года) нуждается в освежении — особенно на фоне нового Grand Highlander, представленного в 2023-м.

Что изменится — по версии пиксельных художников

На рендерах Highlander получил более узкие фары и светодиодную полоску между ними, агрессивный бампер и двойную решётку радиатора в стиле Grand Highlander. Также заметны боковые воздухозаборники и модернизированные задние фонари — их объединили в единую световую линию.

Салон тоже пережил цифровую революцию. Центральное место занимает ультраширокий дисплей, объединяющий "приборку" и мультимедиа. Под ним — новые климатические крутилки и уменьшенный селектор трансмиссии, освобождающий пространство в центральной консоли.

Когда будет "по-настоящему"

Официально Toyota пока не показывала рестайлинг Highlander, но с учётом медленного роста продаж в США и давления со стороны конкурентов, шансы на реальный фейслифтинг уже в 2026 году выглядят весьма убедительно.

Уточнения

Toyota Highlander — кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K.

