Новый нос, новые глаза, старое имя: каким может стать Highlander в 2026 году

Пока Toyota стремится догнать GM по продажам в США, энтузиасты опережают саму компанию в другой гонке — дизайнерской. Один из самых узнаваемых семейных кроссоверов мира — Toyota Highlander — получил масштабное обновление… в компьютерной графике.
Команда YouTube-канала AutoYa представила своё видение Highlander 2026 года. Это неофициальный рендер, но он уже успел всколыхнуть поклонников марки. По словам авторов, модель четвёртого поколения (выпускается с 2019 года) нуждается в освежении — особенно на фоне нового Grand Highlander, представленного в 2023-м.
На рендерах Highlander получил более узкие фары и светодиодную полоску между ними, агрессивный бампер и двойную решётку радиатора в стиле Grand Highlander. Также заметны боковые воздухозаборники и модернизированные задние фонари — их объединили в единую световую линию.
Салон тоже пережил цифровую революцию. Центральное место занимает ультраширокий дисплей, объединяющий "приборку" и мультимедиа. Под ним — новые климатические крутилки и уменьшенный селектор трансмиссии, освобождающий пространство в центральной консоли.
Официально Toyota пока не показывала рестайлинг Highlander, но с учётом медленного роста продаж в США и давления со стороны конкурентов, шансы на реальный фейслифтинг уже в 2026 году выглядят весьма убедительно.
Toyota Highlander — кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K.
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