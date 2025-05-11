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Никаких турбо, никаких компромиссов: чистый атмосферник V6 оживил культовую Mazda

1:41
Авто

Сколько поколений фанаты умоляли: "Ну поставьте ей наконец нормальный мотор!" И вот — дождались. Британская мастерская Rocketeer Cars сделала то, на что Mazda не решалась с 1989 года. Они создали настоящий restomod: старый добрый кузов MX-5 с новым зверским сердцем — атмосферным V6 объёмом 3,0 литра.

Mazda MX-5 Miata
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mazda MX-5 Miata

V6 вместо жалоб и компромиссов

Речь идёт о первых двух поколениях MX-5, в которые теперь можно легально (и элегантно) воткнуть Cosworth-тюнингованный Jaguar V6. Мощность? До 280 л. с. — против скромных 115-181 сил у стандартных версий. Более того, этим летом показали версию ещё злее: 850 кг массы и 380 лошадей. А уже в пути и третий вариант — более 300 сил с тем же V6.

Стиль + мощь = счастье

Rocketeer MXV6 доступен в спецификациях как для Европы, так и для США. И хотя в мастерской уверяют, что управляемость осталась на уровне "классической" MX-5, в это верится с трудом. Но один факт не вызывает сомнений: спрос есть, и он растёт.

Спрос подтверждён цифрами

Сейчас продано более 150 комплектов для переделки, а более 30 автомобилей уже собраны под ключ. Кажется, у MX-5 наконец появился шанс на вторую молодость — но уже не с нежным шепотом мотора, а с ревом, которого от неё ждали десятилетиями.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. "Ма́зда") — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили "Мазда".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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