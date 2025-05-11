Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот почему машина с ржавыми порогами — это бомба замедленного действия
Сначала туалет — потом тыгдык: зачем кошка срывается с места как пуля
Завял — не значит умер: что делать с овощами, которые жалко, но стыдно есть
Война забрала навсегда: Лариса Долина поделилась личной трагедией, связанной с Днём Победы
Эти детали делают участок волшебным: никто не верит, что всё из подручного хлама
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Пока вы пьёте витамины, другие просто едят этот суперфуд и никогда не болеют
Появление седых волос — не просто возраст: откровения клеток о болезни, которая атакует тебя
Тренировки не помогают скинуть вес, а даже наоборот: вот почему так происходит

Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать

1:35
Авто

Обычно номерные знаки остаются с автомобилем до самой продажи — или даже после неё. Но бывает и так, что смена номеров становится обязательной, хотя авто по-прежнему ваше.

ГИБДД
Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГИБДД

Регион сменился — номера тоже придётся

Главный нюанс — в месте прописки. Если вы переехали в другой регион России, автомобиль юридически "переезжает" вместе с вами. А значит, регистрационные данные должны быть приведены в соответствие. И хотя раньше номера "прикреплялись" к региону, где машина впервые ставилась на учёт, теперь всё зависит от вашей текущей прописки.

Смена постоянного адреса — повод обновить СТС. Нужно подать заявление в МРЭО, оплатить госпошлину, и, если в ПТС закончились строки, оформить дубликат. Осмотр машины в этом случае не нужен, что немного упрощает жизнь.

А если переехали только временно

Тут можно выдохнуть. Временная регистрация не требует обновления документов. Номера и СТС остаются в силе до окончания её срока — менять ничего не нужно.

Когда без новых номеров не обойтись

Если смена прописки касается не просто улицы, а целого региона, например, переезд из Ярославской области в Краснодарский край, то придётся не только обновить СТС, но и получить новые номера с другим кодом региона.

Иногда может потребоваться и техосмотр — особенно если у машины есть заметные повреждения кузова или внесены изменения в конструкцию.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Последние материалы
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать
Кухонный террор: бытовая химия, которая опаснее боевых отравляющих веществ
Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы
Не просто вода: газированная вода может повлиять на твое тело так, как ты не ожидал
Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.