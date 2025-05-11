Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать

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Обычно номерные знаки остаются с автомобилем до самой продажи — или даже после неё. Но бывает и так, что смена номеров становится обязательной, хотя авто по-прежнему ваше.

Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГИБДД

Регион сменился — номера тоже придётся

Главный нюанс — в месте прописки. Если вы переехали в другой регион России, автомобиль юридически "переезжает" вместе с вами. А значит, регистрационные данные должны быть приведены в соответствие. И хотя раньше номера "прикреплялись" к региону, где машина впервые ставилась на учёт, теперь всё зависит от вашей текущей прописки.

Смена постоянного адреса — повод обновить СТС. Нужно подать заявление в МРЭО, оплатить госпошлину, и, если в ПТС закончились строки, оформить дубликат. Осмотр машины в этом случае не нужен, что немного упрощает жизнь.

А если переехали только временно

Тут можно выдохнуть. Временная регистрация не требует обновления документов. Номера и СТС остаются в силе до окончания её срока — менять ничего не нужно.

Когда без новых номеров не обойтись

Если смена прописки касается не просто улицы, а целого региона, например, переезд из Ярославской области в Краснодарский край, то придётся не только обновить СТС, но и получить новые номера с другим кодом региона.

Иногда может потребоваться и техосмотр — особенно если у машины есть заметные повреждения кузова или внесены изменения в конструкцию.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

