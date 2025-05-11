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Гонка за живым железом: что реально купить на вторичке, не впадая в тоску

2:07
Авто

На первый взгляд кажется, что с бюджетом в 800 тысяч рублей выбрать достойный подержанный автомобиль — плёвое дело. Однако на деле всё не так просто: вариантов масса, но не каждый стоит внимания. Владелец автомастерской поделился с порталом naavtotrasse. ru списком машин, которые действительно можно купить за эти деньги — и ездить без неприятных сюрпризов.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

Nissan Almera

Классика практичности. Простой, надёжный, без претензий на роскошь. Алмера третьего поколения с "атмосферником" 1.6 и автоматом — идеальный будничный вариант. Надёжный мотор и доступное обслуживание делают её фаворитом среди неприхотливых водителей.

Renault Fluence

Чуть необычный внешне, но всё ещё популярный седан. Хорошая комплектация, комфорт и достойная надёжность — особенно у рестайлинговой версии первого поколения. Стоит присмотреться к экземплярам с пробегом до 150 тыс. км и вариатором — они нередко радуют отсутствием "болячек".

Mazda 3

Эталон в своём классе. Проблема одна — найти живой экземпляр. За 800 тысяч стоит смотреть на машины 2008-2010 годов с пробегом за 200 тыс. км и механикой. Если повезёт — получите надёжный и по-прежнему бодрый автомобиль.

Volkswagen Polo

Комфорта немного, но вот надёжность — на высоте. За указанный бюджет реально найти Polo пятого поколения на автомате с мотором 1.6, примерно 2010-2012 годов выпуска. Честный "рабочий конь" с ресурсом на годы.

Lada Granta

Многие скептически относятся к этому варианту, но зря. За 800 тысяч можно взять почти новую "Гранту" с минимальным пробегом и приличной комплектацией. Простейшая техника, зато ремонт и обслуживание стоят сущие копейки.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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