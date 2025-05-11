Поломок меньше, но продавать страшно: что не так с китайскими машинами, когда проходит эйфория

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Пожалуй, впервые за последние годы китайские автомобили в России начали действительно радовать владельцев. Меньше поломок, реже поездки в сервис, всё больше положительных отзывов. По данным "Авто.ру", более половины опрошенных водителей заявили, что у них не было вообще никаких проблем с машиной. Кажется, прогресс очевиден.

Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Omoda C5

Но, как это часто бывает, под глянцем скрываются подводные камни.

Мягкая зима — мягкая статистика

Один из главных поводов для гордости — устойчивость китайских авто к зимним условиям. По сравнению с прошлым годом, доля владельцев, поставивших своим машинам высший балл за поведение зимой, выросла с 31 до 51%. Однако стоит вспомнить, что зима 2024-2025 оказалась необычно тёплой и почти бесснежной. Так что реальный стресс-тест погодой в этом сезоне не состоялся — даже старый "Жигуль" в таких условиях вёл бы себя прилично.

Качество растёт, но стабильность под вопросом

Эксперты признают: у ведущих китайских брендов действительно заметен рост качества. Но стабильной надёжности на длинной дистанции пока не видно. Машина может не подвести сейчас, но что будет через 3-5 лет — вопрос без ответа. Ситуация с запчастями тоже далека от идеала: детали не всегда в наличии, ждать приходится долго, а цены кусаются.

Обслуживание: не дёшево

Зимой содержание китайского автомобиля обходилось в среднем в 21 тысячу рублей. Из них 11 тысяч — это траты на запчасти. Для сравнения: обслуживание отечественного авто оказалось в среднем на 5 тысяч дешевле. Так что экономия — неочевидна.

Вывод? Китайские авто стали заметно "вежливее", но надёжными бойцами дальнего боя их пока не назовёшь.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

