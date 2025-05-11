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Топливо дорожает, рубль шатается, а эти машины стабильно дешёвые — вот в чём подвох

2:22
Авто

Кто сказал, что новые иномарки — это всегда дорого? По данным Telegram-канала главы "Автостат" Сергея Зеликова, на российском рынке по итогам первого квартала 2025 года вполне можно найти новые иностранные машины дешевле 2,2 миллиона рублей. Причём выбор довольно разнообразный — от седанов до кроссоверов, от популярных китайских брендов до менее известных моделей, попавших в Россию через параллельный импорт.

JAC J7
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC J7

Топ-3 самых доступных

Лидер рейтинга — седан Changan Alsvin, стартующая цена которого составляет 1,82 миллиона рублей. Он предлагает удачный баланс между стоимостью и оснащением.

На втором месте — BAIC U5 Plus (от 1,84 млн рублей). За эту сумму покупатель получает вполне достойный набор опций и современный дизайн.

Третью строчку занимает китайский кроссовер SWM G05 Pro, начинающийся с отметки в 2,09 миллиона рублей.

Кроссоверы и не только

Среди других бюджетных предложений — BAIC X7, SWM G01 и Kaiyi E5. Их стоимость колеблется от 2,09 до 2,13 млн рублей. Эти автомобили могут похвастаться хорошей комплектацией и вполне конкурентными характеристиками на фоне более дорогих соперников.

Также в списке значатся Omoda S5 и Chery Tiggo 4 Pro с одинаковой стартовой ценой — от 2,15 млн рублей. Это хорошие варианты для тех, кто хочет получить современный паркетник по разумной цене.

Седаны для прагматиков

Замыкают десятку JAC J7 (от 2,18 млн рублей) и Solaris HS (от 2,21 млн рублей) — последняя модель особенно популярна у российских водителей. Оба седана могут похвастаться надёжной сборкой и достойной "начинкой" даже в базовой версии.

Список стал возможен благодаря параллельному импорту, который открывает доступ к автомобилям, официально не представленным на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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