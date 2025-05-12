Была в тест-драйве — стала твоей: откуда берутся идеальные машины на вторичном рынке

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На рынке подержанных авто появляется всё больше машин с пробегом… в 150-3500 километров. Ценник на них значительно ниже, чем у новых, а выглядят они порой даже лучше. Откуда берутся такие предложения и можно ли им доверять, рассказал представитель ГАИ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

1. ДТП, о которых не расскажут

Машина может быть внешне идеальной, но с историей удара. После восстановления такие авто спешно продают, чтобы скрыть факт аварии. Проверка истории — обязательна, особенно при подозрительно низкой цене.

2. Кредит, который не потянули

Купил, радовался… до первого платежа. Рост цен, снижение доходов — и вот уже владельцу проще продать почти новую машину, чем влезать в долги. Такие авто могут быть в отличном состоянии, но продаются, чтобы закрыть кредит.

3. Бывшие "тест-драйвцы"

Обычно это топовые комплектации, которые катались по автосалону. Пробег — смешной, но продать как новые дилеры уже не могут. Поэтому — на "вторичку", со скидкой.

4. Завоз из-за рубежа

Некоторые частники ввозят машины из-за границы: почти не ездили, были в семейном пользовании и быстро ушли на продажу. Тут важно проверить документы и юридическую чистоту.

5. Не подошла с первого взгляда

Бывает и так: человек купил машину, а через неделю понял, что это не его. Неудобно, непривычно, "не едет" или "слишком жёсткая" — причины могут быть любыми. В результате — почти новый автомобиль выставляется на продажу с хорошим дисконтом.

6. Такси сказало "нет"

Иногда машины покупают в таксопарки, но потом быстро понимают: невыгодно или неудобно. Продают сразу, пока пробег минимальный.