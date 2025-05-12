Купил бокс на крышу — готовься объяснять инспектору, откуда он взялся

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1:57
Авто

Слухи про запрет на багажники взбудоражили автосообщество: как теперь возить лыжи, велосипеды и старый диван на дачу? Но, как это часто бывает с громкими новостями, всё не так страшно. Разобраться в нюансах помог капитан полиции.

багажник на крыше
Фото: Freepik by ASphotofamily is licensed under Рublic domain
багажник на крыше

Что на самом деле запрещено

Перевозка вещей на крыше по-прежнему разрешена, но с оговорками. Проблема не в самом багажнике, а в том, как и на что он установлен. Всё дело в правилах безопасности: слишком часто багажники лепили на крышу «на авось», без заводских креплений и без малейшего расчёта нагрузки.

Теперь это контролируют строже.

Что разрешено

Если у автомобиля есть штатные крепления или рейлинги, багажник можно смело устанавливать. Заводские точки фиксации — это залог прочности и минимального риска на дороге.

Такие элементы предусмотрены конструкцией, а значит, никаких штрафов не будет.

Что под запретом

  • Самодельные конструкции без креплений.

  • Багажники, не предусмотренные производителем.

  • Всё, что не зарегистрировано должным образом.

За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, а в случае серьёзных нарушений — до 5000 рублей. Иногда даже эвакуация авто.

Можно ли узаконить самодельный багажник

Да. Но только через процедуру регистрации изменений в конструкции:

  1. Получаете разрешение.

  2. Устанавливаете.

  3. Проходите проверку.

  4. Вносите данные в ПТС.

Без этих шагов самоделка — это повод для штрафа и повышенное внимание со стороны инспектора.

А что с безопасностью

Если всё установлено правильно, риски минимальны. Но самодельные крепления, особенно без крепёжных точек, могут превратиться в летающий контейнер. Это уже не просто нарушение, а угроза жизни.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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