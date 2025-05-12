Поставил регистратор — получил штраф? Вот куда его крепить правильно

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Сегодня без видеорегистратора — как без свидетеля на дороге. Он помогает доказать правоту, восстановить хронологию событий и спасти от ложных обвинений. Но мало его просто купить и включить — важно правильно установить. Как не ошибиться и избежать проблем с законом, рассказал представитель ГАИ.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеорегистратор в машине

Что требует закон и здравый смысл

Видеорегистратор должен полностью охватывать переднюю часть дороги, включая края капота.

Но при этом:

не должен мешать обзору водителя;

не должен закрывать работу подушек безопасности;

проводка не должна отвлекать в пути.

С 2023 года действует правило: на лобовом стекле запрещено крепить любые предметы, ограничивающие видимость. За это — штраф в 500 рублей.

Лучшее место — за зеркалом

Именно пространство за зеркалом заднего вида считается оптимальной точкой для крепления:

устройство не бросается в глаза;

не мешает обзору;

даёт полный захват дорожной обстановки.

Это единственный участок, который инспекторы ГАИ официально называют безопасным и приемлемым. Остальные места — компромисс с риском.

Кабель — не на лицо

Ещё одна важная мелочь — укладка провода. Болтающийся шнур по торпеде или висящий вдоль лобового стекла может не только раздражать, но и влиять на безопасность, отвлекая в неподходящий момент.

Уточнения

Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона (опционально — при наличии дополнительной камеры), также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства. Основное назначение — сбор доказательной базы в спорных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

