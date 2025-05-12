Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 туристических направлений в СССР в 1970-е годы
Дети Джигана и Самойловой спасли рыбу и привлекли полицию в Дубае
Качала пресс до пота, а живот всё торчит? Вот где на самом деле зарыта проблема
Доказано: жители Скандинавии реже страдают от дефицита витамина D — в чем же секрет?
Осьминоги! от Фиби Уоллер-Бридж: как культурный успех сталкивается с критикой
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали
Стиральная машина прыгает? Проверьте эти 5 вещей — и она успокоится
Овал лица поплыл? Это упражнение возвращает чёткие линии и скулы
Переводы до 100 тысяч без счёта: в России вводят новые лимиты

Поставил регистратор — получил штраф? Вот куда его крепить правильно

1:28
Авто

Сегодня без видеорегистратора — как без свидетеля на дороге. Он помогает доказать правоту, восстановить хронологию событий и спасти от ложных обвинений. Но мало его просто купить и включить — важно правильно установить. Как не ошибиться и избежать проблем с законом, рассказал представитель ГАИ.

Видеорегистратор в машине
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеорегистратор в машине

Что требует закон и здравый смысл

Видеорегистратор должен полностью охватывать переднюю часть дороги, включая края капота.

Но при этом:

  • не должен мешать обзору водителя;

  • не должен закрывать работу подушек безопасности;

  • проводка не должна отвлекать в пути.

С 2023 года действует правило: на лобовом стекле запрещено крепить любые предметы, ограничивающие видимость. За это — штраф в 500 рублей.

Лучшее место — за зеркалом

Именно пространство за зеркалом заднего вида считается оптимальной точкой для крепления:

  • устройство не бросается в глаза;

  • не мешает обзору;

  • даёт полный захват дорожной обстановки.

Это единственный участок, который инспекторы ГАИ официально называют безопасным и приемлемым. Остальные места — компромисс с риском.

Кабель — не на лицо

Ещё одна важная мелочь — укладка провода. Болтающийся шнур по торпеде или висящий вдоль лобового стекла может не только раздражать, но и влиять на безопасность, отвлекая в неподходящий момент.

Уточнения

Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона (опционально — при наличии дополнительной камеры), также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства. Основное назначение — сбор доказательной базы в спорных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Осьминоги! от Фиби Уоллер-Бридж: как культурный успех сталкивается с критикой
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали
Стиральная машина прыгает? Проверьте эти 5 вещей — и она успокоится
Поставил регистратор — получил штраф? Вот куда его крепить правильно
Овал лица поплыл? Это упражнение возвращает чёткие линии и скулы
Переводы до 100 тысяч без счёта: в России вводят новые лимиты
Хотите чувствовать себя на 10 лет моложе? Пора начинать есть эти весенние продукты
Встреча в Стамбуле: Путин, скорее всего, не приедет — переговоры пройдут на уровне дипломатов
Не спешите выходить в аэропорту пересадки — сначала узнайте это
Откуда берутся червяки в яблоках и как их больше не видеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.