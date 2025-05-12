Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие считают, что обслуживание автомобиля — это всегда больно для кошелька. Но на деле всё не так страшно. Особенно если брать дело в свои руки. Один из самых доступных способов сэкономить — самостоятельная замена охлаждающей жидкости. Процедура простая, не требует спецоборудования и позволяет сберечь до 10 000 рублей. Об этом рассказал автослесарь в интервью.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Почему это выгодно

Во-первых, вы сами решаете, какой антифриз залить и чем промыть систему. Во-вторых, можете заодно заглянуть под капот и оценить состояние важных узлов. А если есть гараж или просто удобное место для работы — можно приступать.

С чего начать

Выбираем подходящий антифриз. Современные двигатели требовательны, поэтому смотрите рекомендации в техдокументации.

Выбираем средство для промывки. Это может быть как специализированная автохимия, так и народные решения: лимонная кислота или сода с дистиллированной водой.

Как проходит замена

Заезжаем на яму или подъемник. Снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку. Открываем пробку радиатора — и сливаем старую жидкость. Заливаем промывку, запускаем мотор на 10-20 минут. Повторяем процедуру, чтобы "выгнать" остатки старого антифриза. Сливаем всё, открываем пробку расширительного бачка — и только потом заливаем новый антифриз. Запускаем двигатель, ждём, пока упадёт уровень — и доливаем до нормы.

Вся процедура занимает 1,5-2 часа. Сложно? Вовсе нет. А экономия — вполне ощутимая.

Не забудьте про радиатор

Многие уверены, что достаточно промыть систему изнутри. Но грязный радиатор снаружи — скрытая угроза. Пыль, грязь и насекомые забивают соты, нарушают теплообмен — и вот вам перегрев. А дальше — ремонт, причём капитальный. Особенно важно это для турбированных машин, где стоит ещё и интеркуллер.

Так что комплексный подход — это не роскошь, а необходимость.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.

