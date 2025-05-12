Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жерикоакора манит звёзд: почему этот пляж в Бразилии стал Меккой для богатых и знаменитых?
Сделала пластику, но секрет не только в этом: Арина Шарапова поделилась, как ей удаётся молодо выглядеть в 63 года
Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено
Когда салфетка — повод для скандала: что скрывал президент Франции
От бюрократии до быков: 5 интригующих поворотов нового сезона Фермы Кларксона
Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума
Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл
У соседей — виноград, у вас — цветущий водопад: 6 лиан, которые превратят сарай в картинку
Если ваша собака спит с вытянутыми лапами, это может сигналом о проблемах со здоровьем

Питание, мощность, наконечник — как выбрать компрессор и не пожалеть

2:33
Авто

Когда-то в багажниках "Жигулей" лежали ручные насосы, потом появились ножные. А сегодня водители просто нажимают кнопку на автокомпрессоре — и всё готово. Но выбрать хороший компрессор не так просто: моделей море, а подводных камней хватает. Об этом подробно рассказывает издание "За рулём".

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

1. Тип питания: откуда берёт энергию

Есть три основных варианта:

  • Через прикуриватель (12 В) - самый популярный тип. Но у него есть потолок по мощности: не выше 120 Вт, иначе сгорит предохранитель. А ещё бывают проблемы с короткими проводами — либо удлинять, либо тянуть шнур через весь салон.

  • Напрямую от аккумулятора - мощно, но неудобно: капот открывать, клеммы искать, пачкаться.

  • От встроенного аккумулятора - удобно, без проводов, но не забудьте подзаряжать. Забудете — и компрессор превращается в бесполезную коробочку.

2. Производительность: сколько воздуха прокачает

Для легковушек хватит 30 литров в минуту, для внедорожников — 50-60, а вот "слабачки" качают медленно, и ждать придётся долго.

3. Манометр: насколько точно показывает давление

Сейчас почти все компрессоры — с цифровыми манометрами. Они умеют отключаться при заданном давлении, а значения отображают в атмосферах, барах или psi. Нужен запас: легковушке — до 4 атмосфер, внедорожнику — до 7.

Кстати, продвинутые водители пользуются отдельными манометрами — они точнее.

4. Время непрерывной работы

Если нужно просто "поддуть" колесо — не критично. Но если качаете сразу все, следите за временем: обычный компрессор выдержит около 20 минут, потом перегрев и отключение.

5. Полезные фишки

  • Фонарик — чтобы не крутиться с телефоном ночью.

  • Автоотключение при перегреве — чтобы не сжечь мотор.

  • Остановка при достижении нужного давления — удобно и безопасно.

6. Наконечники: мелочь, но важная

  • Резьбовой - может вызывать трудности на морозе, особенно на "спицах" или с колпаками.

  • Краник с защёлкой - гораздо удобнее, особенно зимой.

Если вентиль короткий, ещё и попасть в резьбу — квест. А если он ржавый, резьбовой наконечник может прокручиваться, и придётся всё держать руками. Неудобно.

Уточнения

Компре́ссор (от лат. compressio — сжатие) — энергетическая машина или техническое устройство для повышения давления и перемещения газа или смесей газов (рабочей среды).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
Жерикоакора манит звёзд: почему этот пляж в Бразилии стал Меккой для богатых и знаменитых?
Сделала пластику, но секрет не только в этом: Арина Шарапова поделилась, как ей удаётся молодо выглядеть в 63 года
Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено
Когда салфетка — повод для скандала: что скрывал президент Франции
От бюрократии до быков: 5 интригующих поворотов нового сезона Фермы Кларксона
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Питание, мощность, наконечник — как выбрать компрессор и не пожалеть
Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума
Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл
Курс меняется: что готовит Католической церкви новый Папа Лев XIV
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.