Питание, мощность, наконечник — как выбрать компрессор и не пожалеть

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Когда-то в багажниках "Жигулей" лежали ручные насосы, потом появились ножные. А сегодня водители просто нажимают кнопку на автокомпрессоре — и всё готово. Но выбрать хороший компрессор не так просто: моделей море, а подводных камней хватает. Об этом подробно рассказывает издание "За рулём".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкачка колеса

1. Тип питания: откуда берёт энергию

Есть три основных варианта:

Через прикуриватель (12 В) - самый популярный тип. Но у него есть потолок по мощности: не выше 120 Вт, иначе сгорит предохранитель. А ещё бывают проблемы с короткими проводами — либо удлинять, либо тянуть шнур через весь салон.

Напрямую от аккумулятора - мощно, но неудобно: капот открывать, клеммы искать, пачкаться.

От встроенного аккумулятора - удобно, без проводов, но не забудьте подзаряжать. Забудете — и компрессор превращается в бесполезную коробочку.

2. Производительность: сколько воздуха прокачает

Для легковушек хватит 30 литров в минуту, для внедорожников — 50-60, а вот "слабачки" качают медленно, и ждать придётся долго.

3. Манометр: насколько точно показывает давление

Сейчас почти все компрессоры — с цифровыми манометрами. Они умеют отключаться при заданном давлении, а значения отображают в атмосферах, барах или psi. Нужен запас: легковушке — до 4 атмосфер, внедорожнику — до 7.

Кстати, продвинутые водители пользуются отдельными манометрами — они точнее.

4. Время непрерывной работы

Если нужно просто "поддуть" колесо — не критично. Но если качаете сразу все, следите за временем: обычный компрессор выдержит около 20 минут, потом перегрев и отключение.

5. Полезные фишки

Фонарик — чтобы не крутиться с телефоном ночью.

Автоотключение при перегреве — чтобы не сжечь мотор.

Остановка при достижении нужного давления — удобно и безопасно.

6. Наконечники: мелочь, но важная

Резьбовой - может вызывать трудности на морозе, особенно на "спицах" или с колпаками.

Краник с защёлкой - гораздо удобнее, особенно зимой.

Если вентиль короткий, ещё и попасть в резьбу — квест. А если он ржавый, резьбовой наконечник может прокручиваться, и придётся всё держать руками. Неудобно.

Уточнения

Компре́ссор (от лат. compressio — сжатие) — энергетическая машина или техническое устройство для повышения давления и перемещения газа или смесей газов (рабочей среды).

