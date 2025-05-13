Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой
Русская теннесистка вырывается в четверть финал в Риме
Эта привычка из детства может стоить здоровья
Подарок судьбы или проклятие? Роскошная квартира, подаренная детям Блиновской, может быть конфискована государством
Полупустые хранилища и похолодание: Европа на грани нового газового кризиса
Крутится, как юла, и не может остановиться: что на самом деле происходит с собакой
Соседский кот — не проблема, если знаете секрет, который отпугнёт его в два счёта
Гардероб под суд: обувь, за которую мода больше не ручается
5 самых экологически чистых курортов Черноморского побережья: туда ехать безопасно, считают эксперты

Жизнь по-грантовски: новая комплектация удивила ценой

1:33
Авто

В линейке Lada Granta появилась новая комплектация с говорящим названием Life. Седан в этой версии предлагается с моторами на 90 и 106 лошадиных сил, а цены варьируются от 1 167 000 до 1 197 000 рублей. Об этом сообщает издание "За рулём".

Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)

Что есть — а чего нет

Granta Life — это, по сути, базовая версия под другим именем.

В списке оснащения нет:

  • иммобилайзера и сигнализации;

  • центрального замка с ДУ и складного ключа;

  • электростеклоподъёмников сзади;

  • противотуманных фар;

  • круиз-контроля и ограничителя скорости;

  • подогрева лобового стекла;

  • складывающейся спинки заднего сиденья (60/40).

Из комфорта — только обычный кондиционер, что в 2025 году воспринимается скорее как необходимость, чем как опция.

Варианты подороже

Тем, кто хочет побольше опций, стоит рассмотреть комплектацию #Club EnjoY с тем же 106-сильным мотором. За неё придётся отдать 1 269 000 рублей за седан и 1 303 000 рублей за лифтбек. Тут уже и оснащение приличнее, и ощущение, что деньги потрачены не зря.

Lada Granta Life — предложение для тех, кто хочет новое авто, но готов закрыть глаза на базовую комплектацию. И пусть название звучит оптимистично, реальная "жизнь" внутри — довольно скромная.

Уточнения

LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии Юрий Бочаров Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Как гребля поможет похудеть без бега и диет — эффект удивит
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны
Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Что увидит астронавт перед тем, как исчезнуть в чёрной дыре
Патчи подождут: эти травяные компрессы спасают глаза от мешков и синевы за 15 минут
Райский уголок в Европе: пляж лучше чем на Мальдивах
Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии
Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу
Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.