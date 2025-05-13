Жизнь по-грантовски: новая комплектация удивила ценой

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В линейке Lada Granta появилась новая комплектация с говорящим названием Life. Седан в этой версии предлагается с моторами на 90 и 106 лошадиных сил, а цены варьируются от 1 167 000 до 1 197 000 рублей. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)

Что есть — а чего нет

Granta Life — это, по сути, базовая версия под другим именем.

В списке оснащения нет:

иммобилайзера и сигнализации;

центрального замка с ДУ и складного ключа;

электростеклоподъёмников сзади;

противотуманных фар;

круиз-контроля и ограничителя скорости;

подогрева лобового стекла;

складывающейся спинки заднего сиденья (60/40).

Из комфорта — только обычный кондиционер, что в 2025 году воспринимается скорее как необходимость, чем как опция.

Варианты подороже

Тем, кто хочет побольше опций, стоит рассмотреть комплектацию #Club EnjoY с тем же 106-сильным мотором. За неё придётся отдать 1 269 000 рублей за седан и 1 303 000 рублей за лифтбек. Тут уже и оснащение приличнее, и ощущение, что деньги потрачены не зря.

Lada Granta Life — предложение для тех, кто хочет новое авто, но готов закрыть глаза на базовую комплектацию. И пусть название звучит оптимистично, реальная "жизнь" внутри — довольно скромная.

Уточнения

LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина».

