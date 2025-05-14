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Найти авто — как пройти квест: что происходит с рынком б/у

2:59
Авто

Найти сейчас на "вторичке" добротную иномарку — почти как поймать золотую рыбку. Особенно если хочется автомобиль от ушедших из России брендов. Три года назад они массово покинули рынок, и с тех пор "глобальные" модели с небольшим пробегом только дорожают и исчезают.

Solaris
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris

Иномарки — дефицит нового поколения

Как отмечает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, доля китайских авто на рынке машин с пробегом остаётся мизерной — всего около 4%. А те, кто принципиально не хочет "китайца", сталкиваются с нехваткой "свежих" иномарок. Под "свежестью" понимаются авто с пробегом до 100 тыс. км, и таких становится всё меньше. Причина проста: за три года машины успели накатать 50-80 тыс. км, а многие уже подбираются к отметке в 200 тыс. км. А ведь именно пробег — главный маркер интереса для покупателя.

Бюджетные Hyundai и Kia всё ещё на коне

Солидный парк остался от Hyundai Solaris и Kia Rio — до событий 2022 года в России было продано более 5 миллионов корейцев. Только "хвостом" на вторичку вышло около полумиллиона "Солярисов" и "Рио". Эти модели по-прежнему в топе по спросу: недорогие, понятные в обслуживании и надёжные. Но есть и подводные камни — как отметил аналитик Дмитрий Ярыгин, привлекательная цена может скрывать таксичное прошлое: пробеги 200-300, а то и 500 тыс. км для корпоративных авто — не редкость.

Покупатель остался, а машин — всё меньше

Спрос на иномарки всё ещё высок, но рынок наводнён "перекупами". Частников — лишь половина. Остальное — независимые дилеры, "официалы" и посредники. Цены растут, выбор уменьшается. А честно найти машину — задача не из лёгких.

Пример с рынка: покупатель искал машину до 1,2 млн рублей и в итоге остановился на Ford Kuga 2016 г. с пробегом 130 тыс. км. По словам экспертов, для таких лет и пробега — это ещё приличный вариант. Ещё один интересующийся присматривался к Opel Astra в бюджете до 800 тыс., но быстро переключился на всё подряд: и "Лады", и "Форды", и даже новые Granta в рассрочку.

Рынок просыпается — цены падают

Покупатели возвращаются — особенно те, кто долго копил на новую машину, но не дождался. Сейчас они осматривают "вторичку", где цены стали мягче. По данным "Автостата", средняя стоимость машины с пробегом в апреле 2025 года составила 1,13 млн рублей. Это на 8% меньше, чем год назад, и на 2,7% ниже, чем в марте.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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