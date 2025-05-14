Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыбный салат, который стал звездой благодаря морковному пятачку
Новые знаки на дорогах: готовимся к эпохе беспилотников
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь

Стоит ли отключать Start & Stop? Всё зависит от одного фактора

2:22
Авто

Экономия топлива, забота об экологии и минимум шума на перекрёстке — вот чем заманивает система автоматического отключения двигателя Start & Stop. Её ставят почти на каждую новую машину. Но есть нюанс, который пугает всё больше водителей: а не "убивает" ли она турбину, особенно при резкой остановке?

Система Start-Stop
Фото: Freepik by freepic.diller is licensed under Рublic domain
Система Start-Stop

Как работает Start & Stop

Механизм прост: остановился — двигатель заглох, тронулся — завёлся. Работает это обычно в пробке, у светофора или перед переходом. Всё бы ничего, но когда под капотом турбированный мотор — начинается другая история.

Турбина: капризный раскалённый механизм

Турбокомпрессор нагнетает воздух в двигатель, увеличивая его мощность. Он разогревается до 900 °C и вращается до 200 000 оборотов в минуту. Чтобы не сгореть, ему нужно постоянное охлаждение маслом. Но если мотор резко отключается — масло больше не циркулирует, а турбина ещё крутится. Без смазки начинается перегрев, масло горит, образуются отложения. А потом — закупорка каналов и дорогой ремонт.

Раньше было правило: после активной езды не глуши двигатель сразу. Дай поработать на холостом ходу хотя бы полминуты. Но Start & Stop действует наоборот — заглушит через секунду.

Где здесь логика

Парадокс: система, придуманная ради пользы, теоретически может вредить. Особенно если вы только что лихо обгоняли, а теперь резко встали на красный — и тут же получили "автоотключение". Ресурс турбины в таком режиме явно не растёт.

Но производители не глупы

Современные системы Start & Stop стали умнее. Они анализируют температуру, заряд аккумулятора, работу турбины и другие параметры. Если что-то не так — двигатель не отключается. Проблемы чаще возникают у старых моделей или машин, где алгоритмы защиты примитивные.

Что делать водителю

Если у вас современное авто и оно обслуживается вовремя — не стоит паниковать. Но если замечаете, что двигатель отключается сразу после динамичной езды — отключите систему вручную. Это особенно важно летом, в жару или при частых резких разгонах.

Уточнения

Система «старт-стоп» — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Смертельно опасная ошибка владельцев домов: почему заземление нужно делать правильно
Недвижимость
Смертельно опасная ошибка владельцев домов: почему заземление нужно делать правильно Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Последние материалы
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь
Как создать барьер для комаров: 3 растения, которые просто обязаны быть в вашем саду
Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить
Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.