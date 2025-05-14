Стоит ли отключать Start & Stop? Всё зависит от одного фактора

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономия топлива, забота об экологии и минимум шума на перекрёстке — вот чем заманивает система автоматического отключения двигателя Start & Stop. Её ставят почти на каждую новую машину. Но есть нюанс, который пугает всё больше водителей: а не "убивает" ли она турбину, особенно при резкой остановке?

Фото: Freepik by freepic.diller is licensed under Рublic domain Система Start-Stop

Как работает Start & Stop

Механизм прост: остановился — двигатель заглох, тронулся — завёлся. Работает это обычно в пробке, у светофора или перед переходом. Всё бы ничего, но когда под капотом турбированный мотор — начинается другая история.

Турбина: капризный раскалённый механизм

Турбокомпрессор нагнетает воздух в двигатель, увеличивая его мощность. Он разогревается до 900 °C и вращается до 200 000 оборотов в минуту. Чтобы не сгореть, ему нужно постоянное охлаждение маслом. Но если мотор резко отключается — масло больше не циркулирует, а турбина ещё крутится. Без смазки начинается перегрев, масло горит, образуются отложения. А потом — закупорка каналов и дорогой ремонт.

Раньше было правило: после активной езды не глуши двигатель сразу. Дай поработать на холостом ходу хотя бы полминуты. Но Start & Stop действует наоборот — заглушит через секунду.

Где здесь логика

Парадокс: система, придуманная ради пользы, теоретически может вредить. Особенно если вы только что лихо обгоняли, а теперь резко встали на красный — и тут же получили "автоотключение". Ресурс турбины в таком режиме явно не растёт.

Но производители не глупы

Современные системы Start & Stop стали умнее. Они анализируют температуру, заряд аккумулятора, работу турбины и другие параметры. Если что-то не так — двигатель не отключается. Проблемы чаще возникают у старых моделей или машин, где алгоритмы защиты примитивные.

Что делать водителю

Если у вас современное авто и оно обслуживается вовремя — не стоит паниковать. Но если замечаете, что двигатель отключается сразу после динамичной езды — отключите систему вручную. Это особенно важно летом, в жару или при частых резких разгонах.

Уточнения

Система «старт-стоп» — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

