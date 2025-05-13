Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не остаться без света: простой способ, о котором забывают дачники
Антивозрастное питание по-японски: просто и эффективно
Когда человек опаснее хищника: что волки думают на самом деле, когда видят нас
Ежедневный урожай огурцов — потратите всего 10 минут в неделю, и забудете про магазины
На разных языках звучит Победа: Министерство культуры поддержало премьеру спектакля-концерта
Стресс и три порванных платья: Лера Кудрявцева раскрыла неожиданную правду о своей свадьбе с Игорем Макаровым
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов

Штраф, лишение или тюрьма? Всё зависит от твоих действий после ДТП

2:53
Авто

Сдавая задом, ты не заметил стоящий автомобиль и задел его? Знакомая история. Вроде бы ничего страшного, но формально — это ДТП. А значит, даже при минимальных повреждениях действовать нужно чётко. Ошибка на этом этапе может стоить прав, штрафа или даже судимости. Разберём, что делать пошагово.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

1. Не паникуй — остановись и зафиксируй

Сразу включай "аварийку" и выставляй знак аварийной остановки — это требование ПДД (п. 2.5). Затем осмотрись: есть ли пострадавшие? Сделай фото или видео — повреждения, позиция авто, дорожные условия, всё пригодится.

2. Владельца нет — ищем, но не уезжаем

Если хозяин второго авто рядом — можно договориться на месте. Но если он ушёл по делам, спрятался или просто неизвестен — твоя задача сделать всё, чтобы его найти. Не получилось? Немедленно сообщай о случившемся в полицию и следуй их указаниям. Так требует пункт 2.6.1 ПДД.

3. Европа или ГИБДД

Если:

  • в аварии участвовали только два авто,

  • у обоих водителей есть ОСАГО,

  • никто не пострадал,

  • повреждено только авто, а не другое имущество,

  • сумма ущерба не превышает 400 тыс. руб. (в Москве и Питере — 600 тыс., если используешь приложение),

то можно спокойно оформлять европротокол без вызова инспектора. Это быстро и без лишней волокиты.

4. Сложно? Зови полицию

Если же:

  • ущерб серьёзный,

  • нет согласия с другим водителем,

  • нет уверенности, что всё оформлено правильно,

то вызывай сотрудников полиции. Без их участия возможны серьёзные последствия — вплоть до лишения прав или ареста, если решишь уехать. Да-да, это уже "оставление места ДТП", а за это — до 1,5 лет без прав или 15 суток ареста.

5. Не забудь о страховке

После оформления ДТП нужно как можно быстрее сообщить в свою страховую — обычно на это даётся не больше 5 рабочих дней.

Последствия побега

Если ты решишь, что проще просто "тихо уехать", то будь готов к худшему сценарию. Особенно если в аварии пострадал человек или нанесён серьёзный ущерб — в этом случае могут применить статью 264 УК РФ. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы и лишение прав на 3 года.

Даже если кажется, что ничего страшного не произошло, лучше не рисковать. Закон позволяет решить такие ситуации спокойно — главное, действовать грамотно и без паники.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию
Новости спорта
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию Аудио 
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
На разных языках звучит Победа: Министерство культуры поддержало премьеру спектакля-концерта
В России запустят первое производство алкалиновых батареек
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.