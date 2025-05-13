Штраф, лишение или тюрьма? Всё зависит от твоих действий после ДТП

Сдавая задом, ты не заметил стоящий автомобиль и задел его? Знакомая история. Вроде бы ничего страшного, но формально — это ДТП. А значит, даже при минимальных повреждениях действовать нужно чётко. Ошибка на этом этапе может стоить прав, штрафа или даже судимости. Разберём, что делать пошагово.
Сразу включай "аварийку" и выставляй знак аварийной остановки — это требование ПДД (п. 2.5). Затем осмотрись: есть ли пострадавшие? Сделай фото или видео — повреждения, позиция авто, дорожные условия, всё пригодится.
Если хозяин второго авто рядом — можно договориться на месте. Но если он ушёл по делам, спрятался или просто неизвестен — твоя задача сделать всё, чтобы его найти. Не получилось? Немедленно сообщай о случившемся в полицию и следуй их указаниям. Так требует пункт 2.6.1 ПДД.
Если:
в аварии участвовали только два авто,
у обоих водителей есть ОСАГО,
никто не пострадал,
повреждено только авто, а не другое имущество,
сумма ущерба не превышает 400 тыс. руб. (в Москве и Питере — 600 тыс., если используешь приложение),
то можно спокойно оформлять европротокол без вызова инспектора. Это быстро и без лишней волокиты.
Если же:
ущерб серьёзный,
нет согласия с другим водителем,
нет уверенности, что всё оформлено правильно,
то вызывай сотрудников полиции. Без их участия возможны серьёзные последствия — вплоть до лишения прав или ареста, если решишь уехать. Да-да, это уже "оставление места ДТП", а за это — до 1,5 лет без прав или 15 суток ареста.
После оформления ДТП нужно как можно быстрее сообщить в свою страховую — обычно на это даётся не больше 5 рабочих дней.
Если ты решишь, что проще просто "тихо уехать", то будь готов к худшему сценарию. Особенно если в аварии пострадал человек или нанесён серьёзный ущерб — в этом случае могут применить статью 264 УК РФ. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы и лишение прав на 3 года.
Даже если кажется, что ничего страшного не произошло, лучше не рисковать. Закон позволяет решить такие ситуации спокойно — главное, действовать грамотно и без паники.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
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