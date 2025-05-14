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Повернул на красный — и был прав: в каких ситуациях это норма

2:33
Авто

Мы с детства знаем: загорелся красный — стой, иначе штраф или авария. Но что, если на дороге возникает ситуация, когда остановка — это как раз и есть ошибка? Есть три вполне законные причины пересечь перекрёсток на красный. И в этих случаях вас не только не оштрафуют — вы будете действовать по правилам.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

1. Регулировщик важнее светофора

Если на перекрёстке работает регулировщик, сигналы светофора перестают иметь значение. Инспектор ГИБДД или иной уполномоченный сотрудник берёт управление движением на себя. И если он машет рукой — нужно ехать, даже если "глаз" светофора яростно светит красным.

Это не исключение, а основное правило: живая координация всегда приоритетнее автоматики.

2. Завершение начатого манёвра

Типичная ситуация: вы начали поворот налево на зелёный, но из-за плотного встречного потока застряли на перекрёстке. Светофор успел переключиться на красный, а вы всё ещё стоите. В этом случае вы обязаны завершить манёвр, даже если уже горит "запрещающий".

ПДД предусматривают такую ситуацию: начав движение на зелёный, вы имеете право (и обязанность!) доехать до конца.

3. Дополнительная стрелка — зелёный по-своему

Ещё один случай — дополнительная секция на светофоре. Красный основной сигнал и зелёная стрелка направо (или в другую сторону) — это не противоречие, а подсказка: поворачивать можно. Многие новички путаются и останавливаются, хотя движение в сторону стрелки разрешено.

Здесь главное — быть внимательным: зелёная секция говорит больше, чем кажется.

А если ситуация вне правил

В ПДД не прописаны напрямую исключения, когда водитель нарушает сигнал по уважительной причине — например, чтобы пропустить скорую или избежать аварии. Такие случаи разбираются индивидуально и требуют доказательств: видео, свидетелей и так далее.

Но есть и жёсткие санкции: с 1 мая 2025 года штраф за проезд на красный вырос до 2 500 рублей. А за повторное нарушение — до 7 500 или лишение прав на 4-6 месяцев (при условии, что вас поймает инспектор, не камера).

Так что лучше хорошо знать, когда можно ехать — и когда лучше не рисковать.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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