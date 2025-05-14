Не получил письмо — не виноват? Ошибка, за которую придётся платить

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Каждый второй автомобилист в России хотя бы раз слышал: "Не плати штраф — и через пару месяцев он исчезнет сам". На деле же это полуправда, в которую лучше не верить, если не хочешь встретиться с судебными приставами у своей двери.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Что говорит закон

Срок давности по административным делам прописан в статье 4.5 КоАП РФ. По словам главы юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антона Палюлина, стандартный срок — 2 месяца со дня правонарушения. Но если нарушение зафиксировано камерой — 3 месяца.

Важно: если инспектор ГИБДД не вынес постановление за этот срок — дело закрывается. Однако камеры фиксации дают системе чуть больше времени — до 90 дней.

Можно ли уклониться

Если вы, например, не получаете письма с постановлением, срок "замораживается" до момента, пока вас не найдут. Так что игра в прятки с почтой может обернуться продлением срока взыскания.

После получения постановления на оплату дается 60 дней. Если штраф не уплачен — подключаются приставы, и тогда взыскание может затянуться на целых 2 года.

Штраф не списывается просто так

Даже если срок давности по привлечению к ответственности прошел, но постановление вынесено — платить придется. Полное "сгорание" возможно лишь через 2 года после вступления постановления в силу — и только если приставы так и не смогли взыскать долг.

За серьезные нарушения — отдельный счёт

Оставил место ДТП или сел за руль пьяным? Здесь закон строже: срок давности — 1 год, и продлить его нельзя. Это фиксированный период с момента правонарушения, и ни на шаг больше.

Палюлин уточняет: если дело рассматривается с нарушением сроков, нужно подавать заявление или обжаловать постановление. Иначе процесс не остановится сам по себе.

Стоит ли надеяться на "авось"

Рассчитывать, что "авось пронесёт" — плохая идея. Лучше проверять штрафы на портале "Госуслуг" или сайте ГИБДД, ведь оплатить их можно со скидкой.

А если игнорировать — есть шанс столкнуться с суровой реальностью: визит приставов, арест имущества и прочие "радости". Так что тянуть с оплатой — себе дороже.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».



