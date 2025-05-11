Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав

Дорога через пустоту. Как строилась Байкало-Амурская магистраль

3:12
Авто

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — это одна из крупнейших и самых амбициозных инфраструктурных строек в истории СССР.

БАМ значок
Фото: commons.wikimedia.org by EgorovaSvetlana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
БАМ значок

Она тянется на более чем 4 000 километров от Тайшета в Иркутской области до Советской Гавани на Тихом океане. Её строительство олицетворяет сложную смесь инженерного подвига, политической воли, человеческого энтузиазма и трагедии. Вот как строилась эта "дорога через пустоту":

Географическая и климатическая пустота

БАМ проходил через практически необжитые районы Сибири и Дальнего Востока: вечная мерзлота, болота, непроходимая тайга, горы и реки. Климат в этих районах — крайне суровый: зима может длиться до 9 месяцев в году, с температурами ниже -50 °C.

Этапы строительства

  • 1930-е: первые попытки. Строительство начали заключённые ГУЛАГа — работали в основном в районе Северобайкальска. Но в 1938 году проект был заморожен.
  • 1974 год: официальное начало "второго БАМа" — уже как всенародной стройки под лозунгом "Комсомольская стройка века".
  • 1984 год: официальное завершение основного строительства. Однако многие участки были недостроены или долго не эксплуатировались.

Кто строил

  • Заключённые (1930-е и частично в 1940-50-е)
  • Комсомольцы-добровольцы (1970-е-80-е): молодёжь со всего СССР ехала по зову партии
  • Военные строители
  • Специалисты и инженеры из союзных республик: особенно из Украины, Грузии, Армении, Азербайджана.

Трудности

Инженерные проблемы: вечная мерзлота требовала специальных технологий (подсыпка, вентиляционные насыпи и др.). Логистика: материалы и техника доставлялись издалека. Отсутствие инфраструктуры: всё - от дорог до жилья — нужно было строить с нуля. Изоляция и нехватка кадров.

Технические особенности

  • Параллельная альтернатива Транссибу, но севернее, в труднодоступных местах
  • Более 3 000 мостов, включая мосты через крупнейшие реки (Амур, Зея)
  • Тоннели, в том числе Северомуйский тоннель (15 км, достроен только в 2003 году).

После завершения

Многие участки были слабо использованы в 1990-х. БАМ пришёл в упадок: населённые пункты пустели, рельсы ржавели. В 2000-х-2020-х началась модернизация: из-за роста перевозок угля и минералов БАМ снова стал стратегическим объектом.

Почему "дорога через пустоту"?

  • Территория почти необитаема: десятки километров без населённых пунктов
  • Социальная "пустота": многие посёлки возникли только для строительства, а затем опустели
  • Символическая пустота: гигантские усилия, но часто с непонятной отдачей.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Почему в СССР на прилавках были синие куры
Еда и рецепты
Почему в СССР на прилавках были синие куры Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав
Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.