Дорога через пустоту. Как строилась Байкало-Амурская магистраль

3:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — это одна из крупнейших и самых амбициозных инфраструктурных строек в истории СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by EgorovaSvetlana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ БАМ значок

Она тянется на более чем 4 000 километров от Тайшета в Иркутской области до Советской Гавани на Тихом океане. Её строительство олицетворяет сложную смесь инженерного подвига, политической воли, человеческого энтузиазма и трагедии. Вот как строилась эта "дорога через пустоту":

Географическая и климатическая пустота

БАМ проходил через практически необжитые районы Сибири и Дальнего Востока: вечная мерзлота, болота, непроходимая тайга, горы и реки. Климат в этих районах — крайне суровый: зима может длиться до 9 месяцев в году, с температурами ниже -50 °C.

Этапы строительства

1930-е: первые попытки. Строительство начали заключённые ГУЛАГа — работали в основном в районе Северобайкальска. Но в 1938 году проект был заморожен.

1974 год: официальное начало "второго БАМа" — уже как всенародной стройки под лозунгом "Комсомольская стройка века".

1984 год: официальное завершение основного строительства. Однако многие участки были недостроены или долго не эксплуатировались.

Кто строил

Заключённые (1930-е и частично в 1940-50-е)

Комсомольцы-добровольцы (1970-е-80-е): молодёжь со всего СССР ехала по зову партии

Военные строители

Специалисты и инженеры из союзных республик: особенно из Украины, Грузии, Армении, Азербайджана.

Трудности

Инженерные проблемы: вечная мерзлота требовала специальных технологий (подсыпка, вентиляционные насыпи и др.). Логистика: материалы и техника доставлялись издалека. Отсутствие инфраструктуры: всё - от дорог до жилья — нужно было строить с нуля. Изоляция и нехватка кадров.

Технические особенности

Параллельная альтернатива Транссибу, но севернее, в труднодоступных местах

Более 3 000 мостов, включая мосты через крупнейшие реки (Амур, Зея)

Тоннели, в том числе Северомуйский тоннель (15 км, достроен только в 2003 году).

После завершения

Многие участки были слабо использованы в 1990-х. БАМ пришёл в упадок: населённые пункты пустели, рельсы ржавели. В 2000-х-2020-х началась модернизация: из-за роста перевозок угля и минералов БАМ снова стал стратегическим объектом.

Почему "дорога через пустоту"?