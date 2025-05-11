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Почему мотороллеры проиграли мотоциклам в СССР

2:38
Авто

В середине XX века советские граждане активно пересаживались с велосипедов и лошадей на двухколёсный моторизированный транспорт.

Москва, Тулица
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москва, Тулица

На улицах и в деревнях появились мотоциклы и мотороллеры, казавшиеся символами технического прогресса. Однако с течением времени стало заметно: мотоциклы уверенно вытеснили мотороллеры.

Почему так произошло, если мотороллер был удобнее, компактнее и внешне напоминал престижные западные Vespa и Lambretta?

Основные причины

1. Низкая проходимость и надёжность

Мотороллеры с их маленькими колёсами и уязвимой подвеской были совершенно не приспособлены к плохим дорогам. Советская реальность — это ямы, гравий, грязь и отсутствие асфальта в большинстве населённых пунктов. Мотоциклы с крупными колёсами и прочной рамой оказались куда выносливее.

2. Сложность в ремонте

Советские мотороллеры были сложны в обслуживании: обвесы мешали быстрому доступу к двигателю и основным узлам. В условиях села или колхоза, где ценились простота и ремонтопригодность, это было серьёзным минусом. Мотоцикл можно было починить "на коленке" в поле или в сарае.

3. Культурное восприятие

Мотоцикл считался "мужским" транспортом — брутальным, рабочим, иногда почти военным. Мотороллер, напротив, ассоциировался с городскими интеллигентами или пенсионерами, иногда даже с женщинами.

4. Универсальность и грузоподъёмность

Мотоцикл мог тянуть прицеп, везти пассажира и мешки картошки одновременно. Мотороллер — нет. А в сельской местности транспорт должен быть не комфортным, а полезным. Грузовые мотороллеры вроде "Муравья" использовались, но уступали по тяговым качествам даже лёгким мотоциклам.

5. Производственные приоритеты

Советская промышленность сосредоточилась на производстве мотоциклов: они были более универсальны, лучше приспособлены к климату и проще в массовом выпуске. Заводы, делавшие мотороллеры, либо переключались на другие задачи, либо производили их в ограниченных количествах.

Мотороллер в СССР не стал массовым средством передвижения. Он выглядел современно, но оказался слишком уязвим перед суровой реальностью советской жизни. Мотоцикл выиграл по всем фронтам: он был крепче, проще, функциональнее и, что немаловажно, "по-мужски" престижнее.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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