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Москвич-412 в Европе: как советский седан покорял экспортные рынки

2:35
Авто

Советский Москвич-412 — это одна из самых узнаваемых моделей АЗЛК, и в 1960-70-х годах он действительно сумел оставить заметный след на европейских экспортных рынках.

Москвич
Фото: commons.wikimedia.org by Ludek 21:37, 21 July 2006 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Москвич

Вот как это происходило:

Экспортные успехи "Москвича-412" в Европе

Производство и старт экспорта

  • Производился с 1967 по начало 1980-х годов.
  • Оснащался достаточно современным на то время 1.5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 л. с., что позволяло развивать скорость до 145 км/ч.
  • Отличался выносливостью, простой конструкцией и хорошей ремонтопригодностью — именно это ценили в нём за рубежом.

Основные экспортные рынки

Великобритания: продавался под брендом Moskvitch, часто через дилерские центры как бюджетный вариант среди импортных автомобилей.

ФРГ: предлагался по относительно низкой цене, конкурируя с базовыми моделями Volkswagen и Opel.

Финляндия, Норвегия, Франция, Греция — также были среди стабильных покупателей.

В Бельгии и Нидерландах использовался в такси-парках благодаря низкой цене и простой конструкции.

Преимущества на фоне конкурентов

  • Успешно проходил европейскую сертификацию на безопасность и выбросы — что было редкостью для советских машин того времени.
  • Дешевле большинства аналогов: например, в Германии он стоил почти вдвое дешевле VW Golf.
  • Объёмный багажник, мягкая подвеска и хороший клиренс — плюсы на плохих дорогах и в сельской местности.

Репутация и восприятие

В Европе "Москвич" воспринимался как простой, но надёжный автомобиль. Не отличался высоким качеством сборки, но легко ремонтировался, и запчасти поставлялись стабильно. Иногда продавался в виде "комплектов для сборки" (CKD) и собирался на месте — так, например, было в Бельгии.

Москвич-412 как символ "автоэкспорта СССР"

Хотя экспорт "Москвича" не стал массовым явлением, его присутствие в Западной Европе стало важной демонстрацией автопрома СССР на мировой арене. Это был один из немногих советских автомобилей, получивших Европейский сертификат соответствия требованиям безопасности (в 1973 году в ФРГ).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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