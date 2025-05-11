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Мода на двухколёсные: мопеды как стиль жизни СССР в 70-е

2:02
Авто

В СССР 1970-х годов мопед был не просто средством передвижения — он стал символом свободы, взросления и даже модной субкультуры.

Мопед Верховина во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мопед Верховина во Владивостоке ф1

В эпоху, когда автомобиль был роскошью, а мотоцикл — редкостью, мопед открывал двери к независимости и приключениям. Особенно для подростков и молодёжи.

Доступность и простота

Самыми популярными моделями стали "Рига", "Карпаты", "Верховина" и "Дельта". Магазины запчастей и гаражная "инженерия" сделали мопед настоящим хобби: перебрать двигатель, поменять свечу, почистить карбюратор — это было нормой для любого уважающего себя владельца.

Первый шаг к взрослой жизни

Для многих подростков мопед был первым моторизованным транспортом, а значит — символом взросления. Получить мопед от родителей или собрать его из деталей с друзьями — это был целый ритуал. Он давал возможность ездить в соседнее село, на речку или даже в школу, не завися от автобуса.

Место встречи — у магазина

Во дворах и у продуктовых магазинов мопеды собирались в стаи. Там обсуждали технику, делились советами, устраивали "гонки на время" по окраинам. Это была своя экосистема — без интернета, но с настоящей коммуникацией.

Закат моды

К концу 1980-х мода на мопеды пошла на спад. Появились доступные мотоциклы, изменился ритм жизни, а позже — и само устройство общества. Тем не менее, для поколения 70-х мопед остался символом того короткого, но яркого времени, когда ветер в лицо значил больше, чем любые слова.

Сегодня мопеды 70-х стали предметом ностальгии и коллекционирования. Их реставрируют, выкладывают фото в соцсетях, устраивают ретро-пробеги. Потому что для многих они остались больше, чем техникой — это частица юности и мечты о свободе.

Бренды Советской эпохи. "Советские Мопеды"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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