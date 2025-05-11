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Автобусы в СССР: символ времени и мобильности

1:50
Авто

В Советском Союзе автобусы стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

ЛАЗ-695 Малая Вишера
Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЛАЗ-695 Малая Вишера

Легендарные модели, такие как Икарус и ЛАЗ, стали символами целых эпох. Эти автобусы ассоциировались с длинными поездками в дачные посёлки, с утренними маршрутами в шахты и заводы, а также с летними школьными лагерями и экскурсиями.

Модель Икарус-260 (280) — гигант на городских маршрутах — был не только удобным, но и долговечным. Эти автобусы часто использовались не только в Советском Союзе, но и в других социалистических странах. Их вместительность и долговечность сделали их незаменимыми, а ряд моделей, несмотря на возраст, продолжал курсировать по городам ещё в 2000-х годах.

ЛАЗы, с их характерным дизайном и мощными двигателями, стали визитной карточкой пригородных маршрутов. Лёгкие, быстрые и удобные для поездок по трассам, они покорили сердца советских граждан, и многие до сих пор помнят звуки их гудков на утренних остановках.

Преобразование и память

Сегодня в городах всё чаще можно встретить современные автобусы, но ностальгия по старым моделям остаётся. Многие помнят советские автобусы как символы не только мобильности, но и одной из черт "советского качества". Считается, что эти машины, с их массивной конструкцией, сдали большой вклад в транспортную культуру того времени, став важным элементом социалистической повседневности.

Именно в автобусах проходила часть жизни советского человека. Именно с них начинались многие утренние поездки, именно в этих жёлтых, синих и красных автобусах обсуждали новости, шутки, и делились событиями.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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