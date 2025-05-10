Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР

Несмотря на железный занавес и ограниченный импорт советские граждане ухитрялись кататься на заграничной технике.

Фото: Wikipedia by Jeremy Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jawa 350

Вот Топ-5 иностранных мотоциклов, которые пользовались популярностью или были известны в СССР.

1. BMW R71 (Германия)

Период: до и во время Второй мировой войны.

Почему известен: стал прототипом для советского мотоцикла М-72.

Интересный факт: именно на базе R71 был скопирован советский тяжёлый мотоцикл с коляской, широко использовавшийся в армии.

2. DKW RT 125 (Германия)

Период: послевоенные годы.

Почему известен: оказался в СССР как трофейная техника; стал прототипом ИЖ-49.

Интересный факт: эта модель была настолько удачной, что её копировали в США (Harley-Davidson Hummer) и в Великобритании (BSA Bantam).

3. CZ (ЧЗ) 175/250 (Чехословакия)

Период: 1960–1980-е.

Почему известен: поступали официально через соцлагерь по линии СЭВ.

Интересный факт: отличались высокой надёжностью и были желанны у советских мотоциклистов.

4. Jawa 350 (Чехословакия)

Период: 1960–1980-е.

Почему известен: один из немногих реально продававшихся иностранных мотоциклов в СССР.

Интересный факт: считалась "иномаркой для народа", её ценили за мягкий ход, хороший двигатель и стильный внешний вид.

5. Harley-Davidson WLA (США)

Период: 1940-е (Вторая мировая война).

Почему известен: поступал в СССР по ленд-лизу.

Интересный факт: использовался в Красной армии, особенно в моторазведке и штабе.