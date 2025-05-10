Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР

Несмотря на железный занавес и ограниченный импорт советские граждане ухитрялись кататься на заграничной технике.
Вот Топ-5 иностранных мотоциклов, которые пользовались популярностью или были известны в СССР.
1. BMW R71 (Германия)
Период: до и во время Второй мировой войны.
Почему известен: стал прототипом для советского мотоцикла М-72.
Интересный факт: именно на базе R71 был скопирован советский тяжёлый мотоцикл с коляской, широко использовавшийся в армии.
2. DKW RT 125 (Германия)
Период: послевоенные годы.
Почему известен: оказался в СССР как трофейная техника; стал прототипом ИЖ-49.
Интересный факт: эта модель была настолько удачной, что её копировали в США (Harley-Davidson Hummer) и в Великобритании (BSA Bantam).
3. CZ (ЧЗ) 175/250 (Чехословакия)
Период: 1960–1980-е.
Почему известен: поступали официально через соцлагерь по линии СЭВ.
Интересный факт: отличались высокой надёжностью и были желанны у советских мотоциклистов.
4. Jawa 350 (Чехословакия)
Период: 1960–1980-е.
Почему известен: один из немногих реально продававшихся иностранных мотоциклов в СССР.
Интересный факт: считалась "иномаркой для народа", её ценили за мягкий ход, хороший двигатель и стильный внешний вид.
5. Harley-Davidson WLA (США)
Период: 1940-е (Вторая мировая война).
Почему известен: поступал в СССР по ленд-лизу.
Интересный факт: использовался в Красной армии, особенно в моторазведке и штабе.
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