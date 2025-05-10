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Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны

1:47
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Для миллионов советских граждан электрички стали не просто транспортом — они стали символом повседневной мобильности, частью ритма жизни.

Электричка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электричка

Станции, утренние посадки, сонные лица и запах утреннего чая в стаканах с подстаканниками — всё это стало неотъемлемой частью реальности советского человека. Но как появились электрички в СССР, и какую роль они сыграли в трансформации транспортной системы страны?

Рождение и развитие

Первые пригородные электропоезда начали курсировать в СССР в 1920–1930-х годах. Однако массовое развитие пригородного железнодорожного сообщения началось в послевоенные десятилетия. Электрички стали ключевым решением для связи крупных городов с промышленными районами, спальными пригородами и дачными массивами.

К 1960-м годам электрички уже играли важнейшую роль в транспортной системе Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других мегаполисов. Они позволяли рабочим и служащим ежедневно добираться до места работы без необходимости переселяться в город, а также стали настоящим спасением для дачников.

Устройство системы

Советская система электричек была организована чётко и централизованно: расписание составлялось под смены заводов и предприятий, билеты были доступными, а маршруты охватывали даже отдалённые посёлки.

Большой популярностью пользовались составы серии ЭР и ЭД, вмещавшие сотни пассажиров. Салоны были простыми, без изысков — с деревянными или пластиковыми сиденьями, но свою задачу — перевозить массы людей — они выполняли безупречно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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