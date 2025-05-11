Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее

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Казалось бы, чем выше октановое число, тем качественнее топливо. На деле — всё не так просто. Тысячи водителей уверены: переплата за АИ-95 — это инвестиция в чистоту топливной системы. Но действительно ли это работает?

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Заправка — как рулетка

Некачественный бензин — это не только "чек" на панели. Это грязные форсунки, осевшая сажа и дорогостоящий ремонт через пару лет. Из-за невидимых глазу примесей топливная система буквально зарастает отложениями. Поэтому водители выбирают между двумя стратегиями: искать надёжную АЗС или заливать высокооктановое топливо в надежде на "чистоту".

Почему октановое число — не гарантия качества

Современное топливо — это нечто большее, чем просто переработанная нефть. Его производят из низкооктановой базы (около 80 единиц), в которую добавляют антидетонационные присадки. Чем выше цифра на колонке, тем больше этих добавок.

Парадокс в деталях

Получается, в АИ-92 таких добавок меньше, чем в АИ-95 и тем более в АИ-98. А значит, если смотреть только на содержание антидетонантов, "дешёвый" бензин оказывается чище "премиального". Производственная база у всех одна — так что остальные примеси одинаковы.

Что действительно работает

Если хочется уберечь мотор от налёта и отложений, не стоит гнаться за октаном. Куда важнее — заправляться фирменным бензином с моющими присадками. Именно они поддерживают чистоту, а не цифра на пистолете.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

