Даже за краткую остановку во дворе — штраф: как изменится жизнь водителей летом 2025

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Парковка под окнами — скоро в прошлом. Лето 2025 года готовит автомобилистам немало сюрпризов: дворы в российских городах начнут "обрабатывать" камеры — и не просто для наблюдения, а для автоматической фиксации нарушений. Письмо счастья может прилететь за то, что вчера казалось нормой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Почему дворы — больше не свободная зона

Блокируют проезды, паркуются на газонах, гоняют мимо детских площадок — всё это стало рутиной во дворах. Жалоб — море, особенно от родителей и пешеходов. Чтобы снизить риск ЧП, решили действовать: не предупреждать, а штрафовать.

Камеры уже рядом

Москва, Казань, Питер — первые в очереди. В жилых кварталах начнут массово ставить камеры с автораспознаванием. Эти устройства будут фиксировать:

парковку на газоне;

стоянку у переходов;

езду по тротуарам и дворам с нарушением знаков;

любые блокировки проезда.

А главное — камеры будут рассылать штрафы без участия инспектора. Увидела — зафиксировала — отправила.

Цены на невнимательность

Газон - до 5000 ₽;

Нарушение режима жилой зоны - 1500-3000 ₽;

Блокировка выезда - от 2000 ₽.

И — никакой скидки за быструю оплату, если зафиксировано автоматикой.

А если "по-другому нельзя"

Обещают быть "гибкими", но это пока на словах. Камере всё равно, был ли рядом свободный паркинг — штраф всё равно прилетит. Придётся доказывать, что иначе было никак. Идея понятна: убрать машины с дворов — и заодно подстегнуть спрос на платные стоянки.

Для жильцов поблажки будут

Если двор — территория ТСЖ с выделенными местами, может повезти. Но в обычных дворах "где встал — там и стою" — это больше не работает. Планируется внедрение реестров жильцов с парковочными разрешениями, но пока — только разговоры.

Чего ждать дальше

К осени камера может появиться и у твоего подъезда. Повсеместно введут:

новые знаки "Жилая зона";

жёсткую разметку для парковки;

штрафы даже за "остановился на секунду".

Время пересмотреть привычки

Летом 2025 дворы окончательно сменят правила игры: теперь здесь не "по-соседски", а по регламенту. Лучше заранее найти легальное место и отучиться от парковки "на бегу" — иначе получится дорого.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

