Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски

Советская "Волга" могла стать автомобилем класса люкс, подобным "Мерседесу".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ 3105 волга

И это один из ярких примеров амбиций и ограничений советского автопрома. Мы расскажем о попытке создать "люксовую" Волгу, которая так и осталась в категории "почти".

В 1960-70-х годах в СССР автомобили делились на несколько условных категорий: для простого народа (например, "Жигули"), для чиновников среднего звена ("Волга"), и для верхушки — "Чайки" и лимузины ЗИЛ. Однако со временем появилась потребность в автомобиле более высокого класса, чем ГАЗ-24 "Волга", но дешевле и проще, чем представительская "Чайка".

Попытка сделать "люкс": ГАЗ-3105 и ГАЗ-14

ГАЗ-14 "Чайка" (1977-1988) была шагом в сторону люкса, но предназначалась для номенклатуры. Производилась вручную, в ограниченных количествах.

ГАЗ-3105 — наиболее амбициозный проект Горьковского автозавода конца 1980-х — начала 90-х. Это была реальная попытка создать автомобиль уровня Mercedes W124:

Полный привод,

Инжекторный V8,

Независимая подвеска,

Современный дизайн (на тот момент),

Кожаный салон и уровень комфорта, близкий к европейским аналогам.

Но…

Почему не получилось?

Распад СССР — в 1991 году страна развалилась, а с ней и система планирования, поставок, финансирования. Отсутствие массового спроса — в 90-е рынок был насыщен подержанными "иномарками", которые были зачастую дешевле, но лучше. Технические сложности — у ГАЗ не было опыта массового производства автомобилей такого класса. Политика и нестабильность — реформы, инфляция, падение производства.

ГАЗ-3105 остался экспериментом: было выпущено не более 30 экземпляров. Волга так и не стала полноценным "советским Мерседесом", хотя на бумаге и в прототипах это выглядело очень перспективно.

Авто стало символом "что могло бы быть", если бы у СССР была рыночная экономика, устойчивые институты и доступ к современным технологиям.