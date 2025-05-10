Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски

Советская "Волга" могла стать автомобилем класса люкс, подобным "Мерседесу".
И это один из ярких примеров амбиций и ограничений советского автопрома. Мы расскажем о попытке создать "люксовую" Волгу, которая так и осталась в категории "почти".
В 1960-70-х годах в СССР автомобили делились на несколько условных категорий: для простого народа (например, "Жигули"), для чиновников среднего звена ("Волга"), и для верхушки — "Чайки" и лимузины ЗИЛ. Однако со временем появилась потребность в автомобиле более высокого класса, чем ГАЗ-24 "Волга", но дешевле и проще, чем представительская "Чайка".
Попытка сделать "люкс": ГАЗ-3105 и ГАЗ-14
ГАЗ-14 "Чайка" (1977-1988) была шагом в сторону люкса, но предназначалась для номенклатуры. Производилась вручную, в ограниченных количествах.
ГАЗ-3105 — наиболее амбициозный проект Горьковского автозавода конца 1980-х — начала 90-х. Это была реальная попытка создать автомобиль уровня Mercedes W124:
Но…
Почему не получилось?
ГАЗ-3105 остался экспериментом: было выпущено не более 30 экземпляров. Волга так и не стала полноценным "советским Мерседесом", хотя на бумаге и в прототипах это выглядело очень перспективно.
Авто стало символом "что могло бы быть", если бы у СССР была рыночная экономика, устойчивые институты и доступ к современным технологиям.
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