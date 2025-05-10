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Топ-5 способов защиты автомобиля в СССР

1:46
Авто

В Советском Союзе автомобиль был настоящим сокровищем — его берегли, холили и… защищали всеми доступными средствами.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Вот как автовладельцы старались обезопасить своих "Жигулей", "Москвичей" и "Волги" от угонщиков:

1. Самодельные замки на рулевое колесо

Наиболее популярный способ — железная "скоба", которая блокировала руль. Часто изготавливалась в гараже собственными руками. Некоторые из них выглядели устрашающе — словно элемент инженерного оружия.

2. Отключение массы

"Массу" — главный выключатель электричества — устанавливали под капотом или под сиденьем. Без неё завести машину было невозможно. Иногда её дополнительно прятали или маскировали.

3. Тайные "секретки"

Это могли быть скрытые тумблеры или кнопки, разрывающие цепь зажигания или бензонасоса. Без знания "секретки" даже хозяин не всегда мог с первого раза завести машину.

4. Цепи на коробку и педали

Некоторые владельцы использовали металлические цепи и замки, чтобы стянуть сцепление и тормоз, или даже блокировать рычаг коробки передач. Это было неудобно, но работало.

5. "Физическая охрана" — гаражи и кооперативы

В условиях дефицита охраняемые гаражные кооперативы были роскошью. Но даже у обычных гаражей ставили дополнительные навесные замки, сварные балки или врывали в землю "ежи" и блокираторы.

Некоторые особо недоверчивые автовладельцы снимали руль, выкручивали свечи или даже спускали одно колесо, чтобы угонщик не смог уехать.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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