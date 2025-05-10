Московские троллейбусы: от линии №1 до полной ликвидации

Московский троллейбус — это не просто транспорт, а живая история города, которая длилась почти девять десятилетий.
От первой линии на Калужской площади до последнего маршрута в августе 2020 года — это путь от технического чуда до забытой классики.
Начало. Линия №1 и "безлошадный трамвай"
Расцвет системы
К 1980-м годам Москва имела крупнейшую в мире троллейбусную сеть — почти 90 маршрутов. На улицах города работали легендарные ЗиУ-5 и ЗиУ-9 — с характерным гудением, тяжёлой дверью и надписью "Не прислоняться".
Троллейбусы шли в спальные районы, к заводам, на ВДНХ, в аэропорт Внуково.
Почему их любили
Упадок и демонтаж
С 2010-х годов началось постепенное сворачивание системы: провода снимали, маршруты сокращали. Официально — из-за устаревшей инфраструктуры, пробок и перехода на "электробусы".
В августе 2020 года последний троллейбус покинул улицы Москвы. Машины отправили в музеи, на дачи и даже в другие города.
Что мы потеряли
Наследие
Сегодня старые московские троллейбусы можно увидеть:
* В музее городского транспорта.
* На ретро-парадах в День города.
* На фотографиях и в воспоминаниях москвичей, выросших под гул рогов и щелчки токоприёмников.
Московский троллейбус — это не только транспорт, но и часть культурного кода города. Он ушёл, оставив после себя память о другой Москве — спокойной, электрической, идущей по проводам сквозь эпохи.
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