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Московские троллейбусы: от линии №1 до полной ликвидации

2:54
Авто

Московский троллейбус — это не просто транспорт, а живая история города, которая длилась почти девять десятилетий.

ЗИУ-5
Фото: commons.wikimedia.org by Ярослав Завьялов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИУ-5

От первой линии на Калужской площади до последнего маршрута в августе 2020 года — это путь от технического чуда до забытой классики.

Начало. Линия №1 и "безлошадный трамвай"

  • 15 ноября 1933 года по улицам столицы пошёл первый троллейбус: маршрут №1 "Красные ворота — Калужская площадь".
  • Его называли "безлошадным трамваем": двигался на электричестве, но без рельсов и искр.
  • Первый троллейбус был немецкого производства (MAN), а уже с конца 1930-х начался выпуск отечественных моделей.

Расцвет системы

К 1980-м годам Москва имела крупнейшую в мире троллейбусную сеть — почти 90 маршрутов. На улицах города работали легендарные ЗиУ-5 и ЗиУ-9 — с характерным гудением, тяжёлой дверью и надписью "Не прислоняться".

Троллейбусы шли в спальные районы, к заводам, на ВДНХ, в аэропорт Внуково.

Почему их любили

  • Экологичны: никакого выхлопа — идеальны для центра города.
  • Надёжны: работали в мороз, дождь и метель.
  • Уютны: зимой — тепло, летом — прохладно, с мягким гулом электромотора.
  • Доступны: проезд стоил копейки, а на маршрутах работали приветливые кондукторы с сумками.

Упадок и демонтаж

С 2010-х годов началось постепенное сворачивание системы: провода снимали, маршруты сокращали. Официально — из-за устаревшей инфраструктуры, пробок и перехода на "электробусы".

В августе 2020 года последний троллейбус покинул улицы Москвы. Машины отправили в музеи, на дачи и даже в другие города.

Что мы потеряли

  • Ушёл уникальный облик Москвы — с пересечениями "рогов", зигзагообразными контактными сетями и специфической атмосферой.
  • Ушёл тишайший городской транспорт, в котором можно было читать, дремать или просто смотреть в окно.
  • Вместо троллейбуса пришёл электробус — технологичнее, но уже не с тем душевным зарядом. Кто заменит его?

Наследие

Сегодня старые московские троллейбусы можно увидеть:

* В музее городского транспорта.
* На ретро-парадах в День города.
* На фотографиях и в воспоминаниях москвичей, выросших под гул рогов и щелчки токоприёмников.

Московский троллейбус — это не только транспорт, но и часть культурного кода города. Он ушёл, оставив после себя память о другой Москве — спокойной, электрической, идущей по проводам сквозь эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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