Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха

Дизель по-советски: минимум электроники, максимум жизни

2:02
Авто

Советский дизель — это не просто мотор, это философия выживания на железе, керосине и голом энтузиазме.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

В нём не было сенсоров, прошивок и прочей "изнеженной" электроники — зато была грубая сила, надёжность и вечный гул, который слышался за километр.

Простой, как гаечный ключ

Советский дизельный двигатель разрабатывался с прицелом на эксплуатацию в условиях, где с инструментов — только молоток и зубило. Эти моторы ставили на КамАЗы, МАЗы, тракторы, тепловозы и даже малые корабли. Запчасти были взаимозаменяемы, топливная система — механическая, и ломаться там особо было нечему.

Работал всегда. Ну почти

Он заводился и в жару, и в мороз, особенно если рядом был канистра с соляркой и пара крепких мужиков с паяльной лампой. Прогрев — дело святое. Подожжённый кусок тряпки под поддоном — тоже норма. Дым из глушака? Значит, работает.

Ресурс? Огромный

300–500 тысяч км для грузового дизеля — обыденность. А если его обслуживали "по науке" (то есть раз в месяц сливали отстой из бака), то и миллион не предел. Эти двигатели не требовали "чтения инструкции" — они жили по законам механики и смазки.

Для всех — от водителя до танкиста

Такие моторы стояли и на "Уралах", и на танках Т-55. Они были универсальны: их ставили везде, где нужно было ехать далеко, долго и без привередства. Даже на рыбацкие сейнеры, уходящие в Баренцево море, ставили дизель, который можно было чинить плоскогубцами.

Советский дизель — это эпоха. Он пах гарью, маслом и надёжностью. В нём не было Wi-Fi, но он знал, как вытащить из болота и дотащить до цели. Именно поэтому его до сих пор любят в гаражах и на промбазах — потому что он работал. Всегда.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха
Дизель по-советски: минимум электроники, максимум жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.