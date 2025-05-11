Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переводчик для животных: Baidu на шаг ближе к мечте всех владельцев питомцев
Чешская классика на новый лад: всё о пиве без последствий
Владислав Канопка из Молодёжки раскрыл топ любимых фильмов: от Интерстеллар до Майора Грома
Языка не знают, работают в сомнительных фирмах и устраивают ДТП со смертельным исходом: Трамп ужесточил требования к водитепям фур
Фруктовая ловушка: туристы съели плод с дерева, через полтора часа начался ад
Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?
Делаем герань пышной: все об обрезке, освещении и подкормках
Маленькие ошибки, которые превращают гостиную в музей устаревшего вкуса
Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь

Почему Toyota правит автоиндустрией уже почти целый век

2:15
Авто

Toyota официально стала самой популярной автомобильной маркой в истории человечества. Сегодня на дорогах мира ездит около 150 миллионов автомобилей Toyota - это каждый восьмой автомобиль на планете! Таким образом, на долю японской марки приходится 12,7% всего мирового автопарка, который оценивается примерно в 1,18 миллиарда машин.

Toyota RAV4 2026
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota RAV4 2026

88 лет — 300 миллионов автомобилей

С момента основания в 1937 году Toyota выпустила более 300 миллионов автомобилей, и что удивительно — половина из них до сих пор на ходу. Это невероятный показатель долговечности, который только укрепляет репутацию бренда.

Сегодня компания производит около 10 миллионов автомобилей ежегодно, оставаясь одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

Ближайший преследователь — Volkswagen

На втором месте глобального рейтинга — Volkswagen. За 87 лет немецкий бренд выпустил 87 миллионов автомобилей, но менее половины из них продолжают использоваться. Самая узнаваемая и продаваемая модель марки — Volkswagen Golf, которой с 1974 года выпущено более 37 миллионов экземпляров.

Corolla — абсолютный рекордсмен

Toyota держит в руках ещё один титул — самый продаваемый автомобиль в истории. С 1966 года мир увидел более 53 миллионов моделей Corolla. Секрет её успеха прост: надёжность, доступность обслуживания, разнообразие комплектаций и универсальность для любых условий — от мегаполисов США до просёлков в Африке.

В чём секрет успеха Toyota

По мнению экспертов, устойчивое лидерство Toyota обеспечивают не только качественная техника и продуманный модельный ряд. Важную роль играет и гибкий подход к рынкам: локализация производства, учёт культурных и экономических особенностей регионов, долгосрочные стратегии. А главное — доверие покупателей, заслуженное десятилетиями безупречной репутации.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х
Эта европейская столица — рай для тех, кто следит за фигурой: узнайте, какой город вовлекает в спорт каждого жителя
Газовая плита может стать бомбой — если поставить рядом вот это
Красивы, но с характером: 6 пород, которые не любят ласку
Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам
Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке
Курица из двух ингредиентов, которую все принимают за блюдо с секретом — но его нет
Масло лаванды — твоя личная магия: от перхоти до прыщей за несколько капель
У Манчестер Юнайтед есть свой Ламин Ямаль — за него борются Испания и Англия
Главная слабость ИИ раскрыта: теперь это официально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.