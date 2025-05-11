Почему Toyota правит автоиндустрией уже почти целый век

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Toyota официально стала самой популярной автомобильной маркой в истории человечества. Сегодня на дорогах мира ездит около 150 миллионов автомобилей Toyota - это каждый восьмой автомобиль на планете! Таким образом, на долю японской марки приходится 12,7% всего мирового автопарка, который оценивается примерно в 1,18 миллиарда машин.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

88 лет — 300 миллионов автомобилей

С момента основания в 1937 году Toyota выпустила более 300 миллионов автомобилей, и что удивительно — половина из них до сих пор на ходу. Это невероятный показатель долговечности, который только укрепляет репутацию бренда.

Сегодня компания производит около 10 миллионов автомобилей ежегодно, оставаясь одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

Ближайший преследователь — Volkswagen

На втором месте глобального рейтинга — Volkswagen. За 87 лет немецкий бренд выпустил 87 миллионов автомобилей, но менее половины из них продолжают использоваться. Самая узнаваемая и продаваемая модель марки — Volkswagen Golf, которой с 1974 года выпущено более 37 миллионов экземпляров.

Corolla — абсолютный рекордсмен

Toyota держит в руках ещё один титул — самый продаваемый автомобиль в истории. С 1966 года мир увидел более 53 миллионов моделей Corolla. Секрет её успеха прост: надёжность, доступность обслуживания, разнообразие комплектаций и универсальность для любых условий — от мегаполисов США до просёлков в Африке.

В чём секрет успеха Toyota

По мнению экспертов, устойчивое лидерство Toyota обеспечивают не только качественная техника и продуманный модельный ряд. Важную роль играет и гибкий подход к рынкам: локализация производства, учёт культурных и экономических особенностей регионов, долгосрочные стратегии. А главное — доверие покупателей, заслуженное десятилетиями безупречной репутации.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

