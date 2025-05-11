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Разгон за 5 секунд и 547 км на одном заряде — Skoda бросила вызов суперкарам

1:36
Авто

Skoda вывела свою линейку на новый уровень, представив мощную электрическую версию Enyaq vRS сразу в двух вариантах: классический SUV и стильное купе. Эти машины стали самыми быстрыми за всю историю бренда, и теперь они спокойно могут посоревноваться в динамике даже с легендами прошлого, вроде Lamborghini Countach.

Skoda Enyaq
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Enyaq

Ускорение, как у суперкара

Модификация vRS разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды — это не просто быстро, а впечатляюще, особенно для семейного электрического внедорожника. Такое поведение на дороге обеспечивают два электродвигателя (по одному на каждую ось) и аккумулятор на 84 кВт·ч, который ещё и гарантирует запас хода до 547 километров.

Внешность и интерьер: всё продумано

В дизайне Skoda сделала ставку на спортивную выразительность — агрессивные линии, аэродинамичные элементы, эффектный силуэт. Внутри — просторный и эргономичный салон с премиальной отделкой, современной мультимедийной системой и всем, что нужно для комфорта в дороге.

Цена оправдана возможностями

Базовая версия обойдётся в £51,660, купе — чуть дороже, от £53,560. Учитывая предлагаемый уровень производительности, стиль и оснащение, Enyaq vRS выглядит очень выгодно на фоне других электровнедорожников.

Уточнения

Шко́да Хо́лдинг (чеш Škoda Holding a.s.) — одна из крупнейших компаний Чехии, ранее Чехословакии (ЧССР), специализирующаяся на машиностроении.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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